6 هزار نیازمند توسط جمعیت هلال احمر کرمانشاه اطعام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شفیعی اظهار داشت: از ابتدای ماه مبارک رمضان با همکاری خیرین و همراهی داوطلبان جمعیت هلال احمر در سطح استان توانسته ایم سه هزار و 500 نفر از نیازمندان را تاکنون اطعام کنیم.



وی ادامه داد: در شب های پرفضیلت قدر دو هزار و 500 نفر دیگر از نیازمندان توسط جمعیت هلال احمر کرمانشاه اطعام خواهند شد.



شفیعی تاکید کرد: نیازمندانی که در قالب سفره های مهربانی اطعام شده اند بیشتر ساکن مناطق محروم و دور افتاده استان بوده اند.



مدیرعامل جمعیت هلال احمر کرمانشاه، اطعام و کمک به نیازمندان را یکی از سیره های زندگی امام علی (ع) برشمرد و گفت: این جمعیت همواره در راستای کارهای خیرخواهانه گام برداشته و با اقتدا به مولای متقیان درصدد کمک به نیازمندان بوده است.

آموزش امدادی 3 هزار نفر از زنان روستایی استان کرمانشاه توسط جمعیت هلال احمر

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه گفت: در راستای تحقق اهداف طرح تحول راهبردی، در 3 ماه اول سالجاری، سه هزار نفر از زنان روستایی استان در کلاسهای آموزشی امداد و کمک های اولیه، آشنایی با سوانح و پایه داوطلبی شرکت کرده اند.

عادل شفیعی یادآور شد: جمعیت هلال احمر یک سازمان مردمی و عام المنفعه است و کلیه خدمات آن برای مردم و جامعه است و این خدمات رسانی در جهات و موارد مختلفی انجام می شود.

وی مهمترین هدف جمعیت هلال احمر را آموزش عنوان کرد و گفت: افراد در صورتی که آموزش های لازم را دیده باشند در زمان بروز و رویارویی با حوادث می توانند بهترین عملکرد را داشته باشند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان در پایان بیان کرد: به جهت علاقه زیاد زنان روستایی برای کسب آموزش های امدادی، با مساعدت دهیاریها و از طریق خانه های داوطلب روستایی و با استفاده از توان مربیان داوطلب جمعیت هلال احمر استان، بصورت ویژه کلاس های آموزش امدادی و پایه داوطلبی تشکیل شد و 3000 نفر از زنان روستایی در این کلاسها آموزش دیدند.



بیش از 350 مانور توسط جمعیت هلال احمر کرمانشاه در طول سال اجرا می شود

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از تاسیس یک پایگاه امداد جاده ای در شهرستان صحنه خبر داد.

عادل شفیعی عنوان کرد: جمعیت هلال احمر شهرستان صحنه به عنوان یکی از جمعیت های فعال استان کرمانشاه دارای وضعیت مطلوبی در زمینه امداد است.



وی تصریح کرد: برای بالا بردن توان امدادگران و نجاتگران هر دو ماه یک بار یک گردهمایی بازآموزی در سطح استان کرمانشاه برگزار می شود تا جدیدترین تجهیزات و تکنیک های امداد و نجات به افراد انتقال یابد که آخرین دوره برگزار شده آن در شهرستان صحنه با حضور 150 امدادگر بوده است.



شفیعی خاطر نشان کرد: با توجه به تردد بالای وسایل نقلیه و اینکه شهرستان صحنه در مسیر عتبات عالیات قرار دارد یک پایگاه امداد جاده ای در این شهرستان تاسیس شد که این پایگاه صرفا یک مرکز امداد جاده ای نبوده بلکه به عنوان یک شعبه در خدمت تمام مردم منطقه خواهد بود.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در پایان با اشاره به اینکه استان کرمانشاه از نظر باز آموزی و توان آموزی یکی از استان های شاخص کشور است، گفت: در طول سال بالغ بر 350 نوع مانور مختلف در مناسبت های گوناگون توسط این جمعیت برگزار می شود.

تعداد پایگاههای ثابت جمعیت هلال حمر استان کرمانشاه به 15 پایگاه خواهد رسید

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه با فرماندار اسلام آباد غرب دیدار کرد و راجع به مسائل پیرامونی امداد و نجات و پایگاههای جاده ای این شهرستان با وی گفتگو کرد.

عادل شفیعی گفت: آمادگی تیم های عملیاتی شهرستان اسلام آباد غرب جهت رویارویی با حوادث جاده ای و دیگر حوادث در سطح بالایی است و البته تمام تلاش ما بر این محور است که بتوانیم جمعیت هلال احمر این شهرستان را بیشتر تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: این دیدار به منظور بازدید و نظارت بر روند اجرایی پروژه های عمرانی جمعیت هلال احمر شهرستان های اسلام آباد غرب، پاوه، کرمانشاه، سنقرکلیایی و کنگاور

که در جریان سفر مقام معظم رهبری اعتباری به تصویب رسیده انجام شده است.



مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه یادآور شد: پروژه های اسلام آباد غرب و پاوه بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی و پروژه کرمانشاه 70 درصد و پروژه های سنقر و کنگاور 20 در صد پیشرفت داشته اند.

وی افزود: 4 پایگاه امداد و نجات جاده ای ثابت جدید نیز در ابتدای سال 93 کلنگ زنی و عملیات احداث آنها با همکاری استانداری استان کرمانشاه آغاز شد که با احتساب پایگاههای مذکور، تعداد پایگاههای ثابت جمعیت هلال حمر استان به 15 پایگاه خواهد رسید.



شفیعی در پایان این دیدار ضمن قدردانی از حضور به موقع نیروهای عملیاتی و امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان اسلام آباد غرب در حوادث جاده ای بر حمایت کامل خود از این جمعیت تاکید کرد.



