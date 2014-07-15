تقویت خلاقیت جوانان عامل مهمی در سازندگی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیفعلی محمدزاده صبح سه شنبه در آیین تجلیل از 14 جوان نخبه و برتر شهرستان شبستر اظهار داشت: اگر بخواهیم شاهد پیشرفت در جامعه باشیم باید سرمایه گذاری مناسبی بر روی قشر جوان داشته و بر روی افزایش توان فکری و ذهنی این قشر تلاش کنیم.

وی ادامه داد: بصیرت افزایی در بین جوانان یکی از وظایفی است که نهادهای مختلف برعهده داشته و باید بر روی این مساله تمرکز ویژه ای داشته باشیم زیرا آینده کشور در دست جوانان است.

حجت الاسلام محمدزاده افزود: جوانان منبع تحول، تدبیر و تفکر جامعه بوده و باید حساب ویژه ای بر روی خلاقیت آنان باز کرد و از این ظرفیت برای پیشرفت جامعه استفاده کرد.

وی با بیان اینکه مسئولان از طرح های ابتکاری جوانان حمایت کنند، گفت: باید توجه ویژه ای به مخترعان و مبتکران داشته و از طرح های آنان به خوبی حمایت کرد زیرا این امر بهترین راه برای جلوگیری از وابستگی به فناوری های خارج از کشور است.

امام جمعه شبستر با تاکید بر ایجاد ارتباط مناسب میان دانشگاه ها و مراکز صنعتی گفت: نباید جوانان را پس از طی مراحل علمی به حال خود گذاشت بلکه به منظور استفاده درست از ظرفیت های جوانان باید راه را برای حضور آن ها در عرصه های صنعتی باز کرد.

گفتنی است در این آیین از نور الدین بهجت خاتونی ، موسی امین رستگار، پرویز دست بس، داود ابراهیمی، زهرا حسین زادگان، مجید ذاکری، محمد دهقان، اکبر ملا تقی زاده، مسعود تاریخی، سارا زرکلام، امین حاجی اکبری، علی اصغر محمودی، الهام دولگری شرف و امید رفعتی جوانان نخبه و برتر در بخش های جوان و ورزش، قران و جوان، جوان با توانایی های خاص، جوان و هنرهای تجسمی، حوان و هنرهای نمایشی و فیلم، جوان برتر در المپیاد، بسیجی جوان و امدادگر جوان تجلیل شد.

