به گزارش خبرنگار مهر، براساس جدیدترین آمارهای گمرک، در حالی تعداد 23 هزار و 242 دستگاه خودرو به ارزش بیش از 484 میلیون و 223 هزار دلار در فصل بهار وارد کشور شد که این تعداد در مدت مشابه سال قبل 8 هزار و 515 دستگاه خودرو به ارزش بیش از 189 میلیون و 381 هزار دلار بود.

به عبارت دیگر، واردات خودرو در فصل بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 3 برابر شده است و از لحاظ تعداد حدود 173 درصد و از لحاظ ارزش حدود 155 درصد رشد را نشان می دهد.

در همین حال، از مجموع کل واردات خودرو در فصل بهار، 9 هزار و 140 دستگاه به ارزش بیش از 186 میلیون دلار در خردادماه امسال وارد کشور شده است، یعنی تعداد خودروهای وارداتی در خردادماه از کل واردات خودرو در فصل بهار پارسال بیشتر است.