تشریح نحوه پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی/ مصوبات دو ماهه آخر دولت قبل لغو شد

نجات امینی در بازدید از خبرگزاری مهر در مورد مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت به خبرنگار مهر ، تاکید کرد: دولت ها در زمان شکل گیری معمولا به سازمان تامین اجتماعی بی توجه هستند به طوری که رئیس جمهور قبل در ابتدا عنوان کرد که سازمان تامین اجتماعی هیچ طلبی از دولت ندارد اما در دو سال آخر توجهش بیشتر شد در حال حاضر نیز دولت جدید توجه جدی به موضوع تامین اجتماعی داشته به طوری که در این خصوص گزارش های متعددی در صحن دولت ارائه شده است.

وی با اشاره به اینکه در دوران مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی دولت پذیرفت که 35 هزار میلیاردتومان به تامین اجتماعی بدهکار است، تصریح کرد: دولت برای پرداخت این بدهی تعدادی شرکت سودآور و زیان ده به تامین اجتماعی واگذار کرد که متاسفانه مصوبه آن لغو شد.

معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی گفت: نگران این هستیم که طلب ما از دولت آنقدر عدد درشتی شود که به بحرانی میان رابطه ما و دولت تبدیل شود.

طلب 90 هزار میلیاردی تامین اجتماعی از دولت

وی به طلب دولت اشاره کرد و افزود: دولت 90 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 93 به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد که این بدهی در پایان سال گذشته 60 هزار میلیارد تومان بوده و با احتساب سود و بدهی امسال میزان آن افزایش یافته است.

به گفته امینی مصوبه دولت در اجرا به سقف بودجه سال 90 برخورد کرد به طوری که سازمان خصوصی سازی برای اجرای مصوبه عنوان کرد که کلا 11 هزار میلیارد تومان اجازه تهاتر اموال دارد که 4 میلیارد آن به پیمانکاران و سایر طلبکاران تهاتر شد و 7 هزار میلیارد تومان نیز به سازمان برای بخشی از این بدهی ها پرداخت شد و در مجموع از 35 هزار میلیارد تومان فقط 7 هزار میلیارد تومان بودجه سال 90 اجازه اجرایی از مصوبه را می داد.

انتقال سهام زیان ده در اسرع وقت، سهام سود ده با تاخیر طولانی

معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی در مورد نحوه پرداخت بدهی های دولت گفت: دریافت نقدی مطالبات برای ما بسیار مطلوب است اما این طور نیست که ظرفیت های دولت را نادیده گرفته وعنوان کنیم فقط به صورت نقدی باید طلب ما پرداخت شود به همین دلیل مطالبات ما به صورت نقدی و هم اموال و دارایی ها و سهام در یک بسته واگذار می شود.

وی گفت: تاکنون در دولت 3 تا 4 بار تهاتر اموال صورت گرفته که مهمترین آنها در سال 86، 88 و 90 بوده به طوری که سبد دارایی که معمولا برای پرداخت مطالبات به سازمان پیشنهاد می شود تلفیقی از دارایی های سودده و زیان ده است و در سال 88 کشت سازی اروندان داخل سبد پیشنهادی بود که 2 هزار و 300 میلیارد تومان ارزش سهام آن قیمت گذاری شد و اشکالی که تا الان وجود داشته این است که سبدی که از دارایی ها پیشنهاد می شود و سازمان می پذیرد انتقال سهام زیان ده در اسرع وقت صورت می گیرد و دارایی های پربازده فرآیند قیمت گذاری شان طولانی می شود و معمولا به اشکال بر می خورد.

واگذاری 18 شرکت در سال 88 به سازمان

امینی ادامه داد: آنچه در سبد دارایی های سال 88 بود 18 شرکت قرار داشت که 5 تا 6 شرکت آن زیان ده بودند و دولت برای اینکه از مشکلاتش فاصله بگیرد سریع سهام آنها را به ما منتقل کرد در حالیکه 2 تا 3 شرکت سودده مانند پالایشگاه بندرعباس و لاوان سهامشان هنوز منتقل نشده است.

وی ادامه داد: مشکل ما این است که سهام این دو شرکت بزرگ هنوز منتقل نشده بنابراین نه اینکه کل سبد را قبول نداریم و هم اکنون نیز چنین سبدی به ما بدهند می پذیریم.

امینی تاکید کرد: 18 شرکتی که ما تحویل گرفتیم تا الان بخش زیادی از آنها سودآور شده و درهمان زمان مدیریت را به ما دادند اما سهام را نه.

بروز مشکل در صورت فروش شرکتهای سودده

معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: فرآیند واگذاری سهام این شرکت ها مقداری طولانی شده که امیدواریم در دولت جدید این اتفاق رخ دهد البته در حال حاضر مدیریت، سود و ... این شرکت ها برای ماست اما تعیین تکلیف نهایی انجام نشده و اگر بخواهیم آن را بفروشیم به مشکل برمی خوریم.

وی گفت: شرکت رجاء، پالایشگاه بندرعباس مهمترین شرکت هایی هستند که به ما واگذار شده که البته سهام این شرکت ها در بورس متعلق به تامین اجتماعی است ولی قرارداد قطعی در این زمینه نداریم و کشتیرانی اروندان، بافت آزادی، ماشین سازی پارس و پای ساز از جمله شرکت های زیان دهی هستند که به ما واگذار شده است.

امینی افزود: برخی از شرکت های کوچک در این بسته زیان ده بودند و در مجموع از 2 هزار و 300 میلیارد تومان حدود 150 میلیارد تومان آن مربوط به شرکت های زیان ده است که حدود 10 درصد را شامل می شود و آن حدود 2 هزار میلیارد باقی مانده مطلوب است که در اختیار سازمان باشد. به همین دلیل در این شرایط نمی گوییم که ما به صورت نقدی طلب خود را می خواهیم.

15 هزار میلیارد تومان تعهد جاری دولت به تامین در سال جاری

معاون اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی در مورد پرداخت 2 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت در سال جاری تاکید کرد: متاسفانه در بودجه امسال تهاتر اموال پیش بینی نشده و این نقطه ضعف محسوب می شود اما در ردیف بودجه ای سال جاری دو ردیف بودجه ای برای کارگران نساجی و ... پیش بینی شده که دو هزار میلیارد تومان به سازمان از این بایت پرداخت خواهد شد و سال گذشته نیز 900 میلیارد تومان برای کارگران ساختمانی اختصاص یافت که در مجموع این اعتبارات ربطی به پرداخت بدهی ها ندارد.

نجات امینی گفت: در سال 93 15 هزار میلیارد تومان تعهد جاری دولت است که از این مبلغ 2 هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده که پرداخت شود.

تشکیل کارگروه در دولت برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی

وی از تشکیل کارگروهی در معاونت ریاست جمهوری برای بررسی و پرداخت مطالبات تامین اجتماعی از دولت خبر داد و گفت: دولت در حال بررسی مطالبات است و اهتمام جدی در این زمینه دارد که امیدواریم گامهای اجرایی در این خصوص برداشته شود و در بودجه سال 94 نتایج آن را ببینیم.

امینی تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که بدهی ها ی دولت از طریق واگذاری سهام و هم اموال و دارایی ها و همچنین پروژه های نیمه تمام مانند فولاد ، معدن و... پرداخت شود.

لغو مصوبه واگذاری معادن به سازمان

وی در مورد معادنی که در دولت قبل به تامین اجتماعی واگذار شده بود، نیز گفت: مصوبات دو ماهه آخر دولت قبل لغو شد و چون مصوبه واگذاری معادن نیز در همین زمان بود که متاسفانه به محتوای آن توجه نشد و لغو گردید.

به گفته امینی، مکاتباتی برای بازگرداندن این معادن انجام شده و از دولت درخواست شده است که مجددا به سازمان باز گردانده شود.

وی تاکید کرد: در مجموع از بدهی 35 هزار میلیارد تومانی فقط 7 هزار میلیارد تومان آن پیش بینی شد که به سازمان باز گردد.

سازمان تامین اجتماعی کسری بودجه ندارد

معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی در مورد کسری بودجه این سازمان نیز گفت: سازمان در ذات خود دچار کسری نیست و اگر دولت 15 هزار میلیارد تومان را بپردازد دچار کسری نیستیم اما اگر کارفرمایان و دولت به تعهدات خود عمل نکنند سازمان دچار کسری می شود و پیش بینی شده چنانچه امسال دولت 9 هزار میلیارد تومان پرداخت کند، کسری نخواهیم داشت.