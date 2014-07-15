جشنواره شکوفه های قرآنی در سنندج برگزار شد/ ختم جزء سی ام قرآن کریم توسط کودکان

به گزارش خبرنگار مهر،هفتمین جشنواره شکوفه های قرآنی امروز با حضور تعداد زیادی از دخترانی که تازه به سن تکلیف رسیده بودند و هم چنین جمعی از کودکان پسر در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان برگزار شد.

رمضان بهترین فرصت برای آشنا کردن کودکان با فرائض دینی است

مدیرکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان کردستان نیز در ابتدای این جشنواره ماه مبارک رمضان را بهترین فرصت برای قرائت قرآن و دوری از گناهان ذکر کرد و گفت: این ماه مبارک بهترین و ارزشمندترین فرصت برای آشنا و آگاه کردن کودکان ونوجوانان با فرائض دینی است.

سهیلا شیخی عنوان کرد: همانگونه که سعی می کنیم بهترین لباس و خلق و خو و رفتار را هنگام مهمانی های خود داشته باشیم باید در این یک ماه که مهمان خداوند هستیم نیز رفتار و منشی مطابق دین اسلام داشته باشیم.

وی اظهار داشت: کودکان و نوجوانان باید در این ماه پر فضیلت علاوه بر احترام بیشتر به والدین خود با طبیعت هم مهربان باشند.

وی ادامه داد: ما مسلمان ها در ماه مبارک رمضان گرسنگی و تشنگی را تحمل می کنیم تا بدین وسیله حال و روز فقرا ونیازمندان را درک و اقدام به حمایت از آنها کنیم.

مدیرکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان کردستان بیان کرد: این جشنواره به منظور آموزش مفاهیم دینی و قرآنی و آشنایی کودکان با اصول و ارزش های دینی برگزار شده است.

شیخی عنوان کرد: ترویج ارزش ها و فرهنگ دینی و قرآنی همواره یکی از سیاست ها و برنامه های کانون پرورش کودکان بوده و هست و این جشنواره هم در این راستا برگزار شده است.

افزایش تعداد کلاس های آموش قرآن ضروری است

یکی از روحانیون سنندجی هم در این جشنواره گفت: قرائت قرآن در هر زمانی دارای اجر و ثواب است و البته این ثواب در ماه مبارک رمضان به مراتب بیشتر است.

ماموستا حمید شهبازی خطاب به کودکان حاضر در این جشنواره عنوان کرد: همان طور که در مهمانی ها گوش به فرمان میزبان هستید باید درماه مبارک رمضان هم به دستورات خداوند متعال عمل کنید.

وی اظهارداشت: در حال حاضر متاسفانه تعداد کلاس های هنری و ورزشی از کلاس های آموزش قرآن کریم بیشتر است و این شایسته جامعه اسلامی نیست و نیاز است در این رابطه همت و تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی بیان کرد: والدین باید احساس مسئولیت بیشتری در قبال فرزندان خود و به ویژه در رابطه با اشنا کردن آنها با مفاهیم و ارزش های دینی داشته باشند.

پس از ختم جزء سی ام قرآن کریم کودکان حاضر در این جشنواره گوش به قصه های قرآنی که توسط مربیان کانون ارائه شد، سپردند.

اجرای دف‌نوازی، اقامه اذان، تواشیح و برگزاری مسابقه برای کودکان اعضای کانون از دیگربرنامه‌های جنبی این جشنواره بود که با استقبال کودکان هم مواجه شد.