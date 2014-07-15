شیوع آفت درختان در برخی از مناطق تبریز/ آغاز عملیات سم پاشی در چهار منطقه شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین حسن زاده سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با هدف جلوگیری از آفت زدن درختان سطح شهر، سم پاشی درختان تمامی مناطق تبریز از یک ماه گذشته صورت گرفته اما بدلیل شرایط اقلیمی حاکم در روزهای اخیر شاهد شیوع مجدد آفت درختان در برخی مناطق بوده ایم.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارشهای داده شده، نمود این آفت در مناطق سه، چهار، هفت و هشت تبریز بیشتر بوده و به همین دلیل به مناطق مذکور دستورات لازم برای سم پاشی هر چه سریع تر ابلاغ شده که بر همین اساس مناطق سه، چهار و هفت از شب گذشته کار سم پاشی خود را آغاز کرده اند.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز ادامه داد: این آفت در خیابان های خیام، طالقانی و قره آغاج بیشتر به چشم خورده و به همین دلیل سعی شده عملیات سم پاشی این مناطق هر چه سریع تر انجام شود و سم پاشی قسمت مربوط به پروژه عتیق واقع در منطقه هشت تبریز نیز امروز صورت گرفته و در ادامه آن خیابان های خیام، دکتر قریب و نظیروندی نیز امشب سم پاشی خواهند شد.

حسن زاده با اشاره به اینکه علت شیوع این آفات در دست بررسی است، اظهار داشت: بخشی از درخت ها از قبل آلودگی داشتند و آفت بخشی هم به دلیل شدت گرما در روزهای اخیر تشدید شده که نتیجه این بررسی ها پس از اعلام نظر مشاور گیاه پزشکی سازمان پارکها و فضای سبز تبریز اطلاع رسانی خواهد شد.

وی در پایان یادآور شد: از شهروندان عزیز تبریزی درخواست می کنیم در صورت مشاهده هر گونه آفت در درختان منطقه ای خاص مراتب را به روابط عمومی سازمان اطلاع داده و یا با شماره 137 تماس گیرند تا هر چه سریع تر نیروهای سم پاشی به منطقه اعزام شوند.