همدان گرمتر می شود/ سرعت وزش باد افزایش می یابد

حسین کریمی جاوید در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین تحلیل های نقشه هواشناسی در 48 ساعت آینده آسمان در همه نقاط استان همدان صاف و بعد از ظهر ها نیمه ابری است.

وی با بیان اینکه در برخی نقاط بارش خفیف نیز وجود دارد، عنوان داشت: بارش خفیف، گرد و غبار و وزش باد در برخی ساعات برای هوای استان پیش بینی می شود.

کارشناس اداره هواشناسی استان همدان ادامه داد: دمای هوا به تدریج در 48 ساعت آینده در استان افزایش می یابد.

کریمی جاوید با اشاره به اینکه دمای هوا بین دو تا سه درجه در استان افزایش خواهد یافت، بیان داشت: در برخی نقاط شمالی استان به شدت وزش باد نیز افزوده می شود.

وی با اشاره به اینکه در 24 ساعت گذشته گرمترین شهرستان استان همدان فامنین با 38 درجه دما بوده است، عنوان داشت: خنک ترین شهرستان نیز اسد آباد با 13 درجه دما است.

کارشناس اداره هواشناسی استان همدان ادامه داد: دمای شهر همدان نیز بین 17 تا 36 درجه بوده است که در دو روز آینده بر گرمای هوا افزوده می شود.

کریمی جاوید در ادامه سخنانش با اشاره به کمبود آب و کاهش سطح آب های زیر زمینی در استان همدان، بیان داشت: با توجه به بالا رفتن درجه دما و افزایش گرما به طبع مصرف آب نیز افزایش می یابد که با توجه به کمبود آب، صرفه جویی آب ضروری است.