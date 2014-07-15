مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان قم برگزار شد/ اعتراض یک منتقد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان قم قبل از ظهر سه‌شنبه در تالار بعثت فرهنگسرای جوان قم برگزار شد.

در این مراسم سید عبدالحمید احمدی معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی وزیر ورزش و جوانان، مدیرکل هماهنگی امور استان‌ها و مشاور وزیر و همچنین جمعی از ورزشکاران و پیشکسوتان و مدیران دستگاه‌های استان حضور داشتند.

مدیرکل سابق ورزش و جوانان استان قم، رئیس انجمن پیشکسوتان استان، استاندار قم، معاون فرهنگی وزیر ورزش و جوانان و حسن عابدی افرادی بودند که در این مراسم به ایراد سخن پرداختند.

در این مراسم، از زحمات عباس جهانبینی مدیرسابق ورزش و جوانان استان قم تقدیر و قدردانی شد و لوح سپاسی از سوی معاون حقوقی وزرات ورزش به وی تقدیم و قرائت شد و همچنین تعدادی از دستگاه‌های اجرایی استان و هیئت‌های ورزشی لوح‌های سپاس و هدایایی به این مدیر تقدیم کردند.

حسن عابدی، مدیر جدید اداره کل ورزش و جوانان استان قم معرفی شد و حکم مسئولیت وی نیز توسط مجری قرائت شد.

پس از اعطای لوح های سپاس، از مدیر سابق تقدیر و آرزوی توفیق برای مدیر جدید اداره ورزش و جوانان شد و حسن عابدی به ایراد سخن در میان ورزشکاران پرداخت.

بعد از اتمام سخنان وی یکی از حاضران در مراسم به حسن عابدی خطاب کرد و گفت: از مدیر سابق انتقادی دارم که نمی‌گویم، استان قم چهار، پنج هزار موتورسوار دارد و این رشته ورزش جذابی است اما به آن توجهی نمی‌شود. در همین هنگام مجری برنامه اجازه ادامه سخن به وی را نداد و بیان کرد آقای عابدی در پایان مراسم با شما صحبت می‌کند حرف شما مربوط به رشته خاصی است و کلی نیست.

گفتنی است از دیگر قسمت‌های این مراسم پخش کیلیپی از بیوگرافی عباس جهانبینی و قرائت لوح سپاسی از سوی انجمن پیشکسوتان استان قم در ستایش فعالیت‌ها و خصایص مدیر سابق اداره ورزش و جوانان قم بود.

