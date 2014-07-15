واگذاری زمین های شهرک صنعتی بعثت تبریز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی عسگری ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی سراب به خبرنگاران گفت: مجوز واگذاری زمین در بزرگترین شهرک صنعتی خاورمیانه (بعثت) را از مسئولان مربوطه دریافت کرده ایم.

وی در ادامه با بیان اینکه به زودی عملیات واگذاری زمین به متقاضیان انجام خواهد شد، افزود: امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد آغاز فعالیت اولین واحد صنعتی در این شهرک باشیم.

عسگری به ظرفیت های بالای شهرک صنعتی بعثت و نقش آن در ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری اشاره و تصریح کرد: عملیات اجرایی شهرک بعثت همزمان با روی کارآمدن دولت تدبیر و امید آغاز شد که در عرض این مدت کوتاه پیشرفت های خوبی داشته است.

وی مهمترین فعالیت های انجام گرفته در خصوص ساماندهی شهرک را برشمرد که از آن میان می توان به 90 هزار متر مربع تسطیح خیابان‌ها، ‌180 هزار مترمکعب عملیات خاکی، 38 کیلومتر جدول‌گذاری، 32 هزار مترمکعب زیرسازی، هشت کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب و .. اشاره کرد.

عسگری در پایان سخنان خود از عدم همکاری برخی ارگان ها در گذشته انتقاد کرد و گفت: اکثر فعالیت های انجام شده در شهرک بعثت با بودجه شرکت انجام می گیرد که امیدواریم از محل منابع استانی نیز به این شهرک بودجه ای تخصیص یابد تا شاهد توسعه کمی و کیفی شهرک در آینده نزدیک باشیم.