انتقاد یک نماینده از شیوه برگزاری جلسات مشترک دولت و مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، فتح الله حسینی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز سه شنبه در تذکری شفاهی با اشاره به آمار ارایه شده از سوی دولت در خصوص کاهش تورم گفت: آن چه که رئیس جمهور اعلام می کند با تورم واقعی تفاوت فاحشی دارد و مردم آثار تورم را لمس می کنند.

وی همچنین خطاب به تیم دیپلماسی کشور گفت: خطوط قرمز و دستاوردهای هسته ای مورد توجه قرار گیرد و از آنها عبور نشود.

وی در پایان از رئیس جمهور خواست فکری به حال بیکاری ها در کشور بکند تا امید مردم ناامید نشود.

همچنین عباس قائدرحمت نماینده مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی گفت: رئیس جمهور باید به مصوبات و قولهایی که در خصوص پایان طرح های نیمه تمام در جریان سفر به این استان داده بود عمل کند.

وی همچنین بر لزوم شایسته سالاری در کشور تاکید کرد.

نماینده مردم لرستان با اشاره به جلسات مشترک دولت و مجلس گفت: این جلسات خوب است اما این شیوه خیلی نتیجه و خروجی ندارد و باید بیشتر شود و روسای کمیسیون های تخصصی مجلس با مسئولان اجرایی کشور جلسات بیشتری داشته باشند.