۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۲۳



6700 فقره سند مسکن روستایی در نوشهر صادر شد

نوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد مسکن شهرستان نوشهر از صدور شش هزار و 770 فقره سند روستایی در شهرستان خبر داد و گفت: دو هزار و 300 پرونده نیز در دست اقدام است.

یزدان کرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون طرح صدور سند روستایی در 42 روستای شهرستان اجرا شده است و از مجموع سندهای صادره، هزار و 316 فقره مربوط به بخش کجور است.

وی اظهار داشت:  تعداد کل وام بهسازی مسکن روستایی 9 هزار و 507 مورد تاکنون بوده و برای هشت هزار و 643 واحد پایان کار صادر شده است.

کرد بیان داشت: تاکنون به هفت هزار و 460 واحد وام قرض الحسنه، پرداخت وام ودیعه مسکن شهری ویژه مستاجرین به 107 واحد و پرداخت وام به 670 واحد سیل زده انجام شده است.

رئیس بنیاد مسکن نوشهر بیان داشت: علاوه بر این، چهار میلیارد و 500  میلیون ریال وام بلاعوض به سیل زدگان شهرستان پرداخت شده است.

وی تعداد کل وام بهسازی مسکن روستایی بخش کجور را سه هزار و 702 فقره بیان کرد و گفت: برای سه هزار و 279 واحد صادر شده است.

کرد به برکات سفر چند سال گذشته مقام معظم رهبری به منطقه اشاره کرد و گفت: احداث 10 واحد مسکونی روستایی محرومان در بخش کجور و 10 واحد مسکونی روستایی محرومان بصورت تک واحدی در بخش مرکزی از جمله برکات این سفر بوده است.

وی افزود: همچنین احداث 20 واحد مسکونی شهری محرومین بصورت تک واحدی و انبوه سازی و اجرای طرح هادی روستایی بندپی با مبلمان روستایی از دیگر برکات این سفر ازشمند بوده است.

