آموزش مداحان در همدان رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مراد کیانی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه کانون مداحان اتاق همدان اظهار داشت: برگزاری جلسات به صورت مداوم با دستور کار مشخص و به موقع و ارائه گزارش استانی و شهرستانی ضرورت دارد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان افزود: تدوین جلسات استانی کانون به صورت ماهانه و لزوم برنامه ریزی سالانه توسط کانون از دیگر ضروریات است که در این زمینه نداشتن مجمع مداحان در شهرستان یک مانع است.

وی در ادامه به نقشه های شوم دشمنان اشاره کرد و بیان داشت: دشمنان همواره به فکر ایجاد تفرقه در بین امت اسلام و سوء استفاده از این تفرقه در راستای ضربه زدن به اصل اسلام و انجام جنایات وحشیانه علیه مردم مسلمان در سراسر جهان هستند.

حجت الاسلام کیانی با بیان اینکه باید از مطرح کردن مسائل تفرقه انگیز پرهیز کرد، اضافه کرد: مردم در این راستا باید در مراسم و مناسبت های پیش رو خصوصا شب های لیالی قدر و روز جهانی قدس حضور پر رنگ داشته باشند.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان عنوان داشت: باید بر توجه ویژه به قرآن و جلسات قرآنی تاکید داشت و کلام الهی را نیز در بین مردم خصوصا نوجوانان و جوانان ترویج داد.

وی با اشاره به آموزش مداحان ابراز داشت: باید نیازهای آموزش مداحان رصد شده و بر مبنای آن برنامه ریزی گردد.

حجت الاسلام کیانی اذعان داشت: شبکه تبلیغی، روحانیون، کانون مداحان و جامعه هیئت های مذهبی استان از جمله ظرفیت های شایان توجه در راستای نیل به اهداف نشر اندیشه های دینی و اسلامی است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان همدان اظهار داشت: مداحان از جمله اقشار تاثیرگذار در جامعه هستند که باید به این قشر بیش از گذشته توجه شود چراکه با طیف وسیعی از جوانان و نوجوانان در جامعه مواجه هستند و به نشر ارزش های اسلامی و سیره عملی معصومین(ع) می پردازند.