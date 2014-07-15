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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۳

موسوی بهار:

23 میلیارد تومان برای بیمارستان فرشچیان همدان هزینه شده است

23 میلیارد تومان برای بیمارستان فرشچیان همدان هزینه شده است

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه کلنگ‌زنی بیمارستان فرشچیان در سال 87 آغاز شده و تنها پروژه بیمارستان در کشور است که با مشارکت خیر صورت گرفته و در حال انجام است، گفت: تاکنون دولت 23 میلیارد تومان برای بیمارستان فرشچیان همدان هزینه کرده است.

حبیب الله موسوی بهار با بیان اینکه 40 درصد هزینه این بیمارستان توسط خیر پرداخت شده است، بیان داشت: مابقی هزینه را دانشگاه علوم پزشکی استان همدان پرداخت خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: این بیمارستان شامل شش طبقه، چهار بخش و 220 تخت است و برای نخستین‌بار بخش بازتوانی قلب نیز ایجاد شده است.

موسوی‌بهار یادآور شد: تا کنون 23 میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده و برای پرداخت حساب پیمانکار و اتمام ساختمان نیازمند اعتباراتی هستیم.

وی افزود: ظرفیت این بیمارستان به شکلی است که علاوه بر پذیرش بیماران استان، آمادگی پذیرش بیماران منطقه غرب کشور را نیز دارد.

وی با بیان اینکه امیدواریم با راه‌اندازی این پروژه بسیاری از مشکلات بیماران قلبی حل و بتوانیم خدمات خوبی را در منطقه ارائه دهیم، گفت: بیمارستان فرشچیان همدان در سال 87 تنها با موافقت خیر و دانشگاه کلنگ زنی شد و به گردن دولت افتاد.

موسوی بهار با بیان اینکه در سال 90 در بودجه کشوری برای این پروژه ردیف بودجع اختصاص یافت، گفت: تا سال 90 این پروژه با کمک های خیری و دانشگاه علوم پزشکی مراحل اجرای خود را پشت سر گذاشت و از سال 90 تاکنون دولت 23 میلیارد تومان برای این پروژه هزینه کرده است.

وی با بیان اینکه در سال 91 دولت دهم تنها 30 درصد از تخصیص سالانه این پروژه را محقق ساخت، گفت: در سال 92 دولت یازدهم 9 میلیارد و 300 میلیون تومان به این پروژه اختصاص داد که تمام 100 درصد آن تخصیص یافت.

موسوی بهار با بیان اینکه بیمارستان فرشچیان همدان تنها طرحی بود که در کشور طی سال گذشته 100 درصد اعتبار گرفت، گفت: امسال عملیات اجرایی این پروژه تکمیل می شود.

کد مطلب 2332123

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