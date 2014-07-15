محفل انس با قرآن با حضور قاریان بین المللی در دماوند برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که به همت اداره اوقاف و امور خیریه دماوند برگزارشد استاد الشیخ محمد شرف الدین مصری، سیدمحمد کرمانی حائز مقام نخست مسابقات بین المللی در کشور کویت و موسی اسداللهی از قاریان برجسته منطقه با تلاوت آیاتی از سوره های اسراء، انعام و فرقان دل و جان حاضرین و تلاوت کنندگان آیات وحی الهی را نورانی کردند.

در بخشی از این مراسم امام جمعه دماوند با اشاره به اینکه شب هفدهم رمضان مصادف با آغاز غزوه بدر و نزول آیاتی در شأن مسلمانانی است که در بسترسازی و گسترش دین مبین اسلام نقش داشتند،اظهار داشت: خدا را شاکریم که امروز نیز با حضور فعالان این عرصه در برگزاری محافل قرآنی شاهد توسعه معارف غنی الهی و رونق فرهنگ ارزشمند اسلام در کشور و جهان هستیم.

حجت الاسلام و المسلمین محمد علاء الدینی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب رادیو معارف را از افتخارات جمهوری اسلامی برشمردند و این امر موجب راه اندازی شبکه قرآن، معارف، برگزاری محافل و مسابقات قرآن کریم شد که البته از اقدامات و تلاشهای ارزنده گروههای آموزش، ترویح، تفسیر معارف الهی و....است که خلع سلاح شدن دشمنان را بدنبال داشته زیرا زمانی دشمنان در جهت اینکه ایرانیان به قرآن احترام نمی گذارند، تبلیغات بسیاری می کردند.

وی گسترش محافل قرآنی در شهرها، مساجد و جلسات، حضور گسترده ایرانیان در تمامی مسابقات بین المللی و کسب مقام های نخست در این مسابقات را از دیگر افتخارات ایران اسلامی در مقابل تبلیغات دشمنان دانست.

امام جمعه دماوند یادآور شد: بکارگیری هنر هنرمندان در خدمت قرآن کریم باعث شد تا نفیس ترین قرآن ها و تابلو فرشها بدست هنرمندان ایرانی در جهان ثبت شود و نسخ قرآن ایرانی طرفداران زیادی را بیابد.

اجرای گروه تواشیح آل یاسین و مراسم افطاری از دیگر بخش های محفل انس با قرآن بود.