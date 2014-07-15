وزیر صنعت: صندوق بازنشستگی فولاد به من ربطی ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال حسن کامران، نماینده مردم اصفهان از وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

سوال حسن کامران در مورد علت عدم پرداخت مستمری بازنشستگان صنعت فولاد بود.

محمدرضا نعمت‌زاده در پاسخ به این سوال گفت: این سوال قبلا در آبان ماه سال ذشته مطرح شد و بنده توضیح دادم. این مشکل به تصمیم دولت دهم در سال 91 باز می گردد که صنعت بازنشستگی فولاد را از این شرکت جدا کرده و به سازمان تامین اجتماعی برد.

وی ادامه داد: با روی کار آمدن دولت یازدهم، برای حل این مشکل چاره‌اندیشی شده و متن مصوبه ای تهیه شد که دولت به تصویب برساند. در اواخر مهر ماه سال 92 این پیشنهاد به تصویب هیات وزیران رسید تا اشکالات مصوبه قبلی دولت رفع شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه وزارت صنعت معدن و تجارت تا مهر ماه سال 91 مسئول این صندوق بوده است، بیان کرد: با مصوبه هیات وزیران از مهر ماه سال 91 به بعد مسئولیت این صندوق به وزارت کار منتقل شده است.

نعمت‌زاده تصریح کرد: اقدامات لازم برای حل این مشکل در حال نهایی شدن است، نمی دانم چرا چیزی که ما در ماه گذشته توضیح دادیم امروز مطرح می شود. اشکال از ماست یا هیات رئیسه مجلس و یا آقای کامران؟

پیغام ربیعی به مجلس در مورد صندوق بازنشستگان فولاد

وی با تاکید بر اینکه مشکلات صندوق بازنشستگی فولاد هیچ ربطی به وزارت صنعت ندارد، گفت: با آقای ربیعی، وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی صحبت می کردم. ایشان گفتند که از قول من بگویید این کار به وزارت کار مربوط است، ما تا آخر اردیبهشت ماه حساب و کتاب های بازنشستگان را انجام داده‌ایم، پرداخت حقوق خرداد ماه مقداری به تعویق افتاده که به خاطر محدودیت های مالی صندوق است، اما به زودی حل خواهد شد.

نعمت‌زاده در پایان اظهارات خود با اشاره به مشکلات بخش صنعت و معدن خاطر نشان کرد: امروز مشکلات زیادی در بخش صنعت و معدن وجود دارد. از 80 هزار واحد صنایع کشور، 14 هزار واحد تعطیل است و 20هزار واحد نیز زیر 50 درصد کار می کنند که وزارت صنایع در حال ساماندهی این مشکلات است و برای رفع آن نیاز به سرمایه در گردش داریم.

در ادامه، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، بیان کرد: صندوق بازنشستگی فولاد مدت ها است که از وزارت صنعت جدا شده و به وزارت کار ملحق شده است.

وی ادامه داد: استدلال های آقای کامران را نیز باید بشنویم و بعد تصمیم گیری کنیم که این سوال به مسئولیت های وزارت صنعت ربط دارد یا خیر.

در ادامه، حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجمع دو هفته پیش بازنشستگان فولاد مقابل مجلس تصریح کرد: در این تجمع بازنشستگان فولاد از 13 استان کشور مقابل مجلس حضور یافتند و آقای ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس با آقای عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی ماموریت دارند که موضوع را پیگیری کنند.

کامران ادامه داد: متاسفانه 30 درصد از پول این صندوق کسر شده و به سازمان تامین اجتماعی تحویل داده شده است، آقای نعمت‌زاده توضیح دهد که این پول به کجا رفته است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به تفاهمنامه وزارت صنعت و وزارت کار برای انتقال این پول به بانک سامان بیان کرد: دیوان محاسبات در گزارش خود در این خصوص تصریح دارد که واریز وجوه وصولی این صندوق به حساب بانک سامان موجب تاخیر در واریز حقوق بازنشستگان شده است. متاسفانه وزارت صنایع پول بازنشستگان را کشف کرده و در صندوق گذاشته، صندوق هم پول را به بانک سامان داده، بانک هم پول مردم را نمی دهد.

وی با اشاره به نامه یکی از مدیران صندوق فولاد به واحد تولیدی تصریح کرد: این مدیر با انتقاد از وضعیت بیمه و درمان بازنشستگان تاکید کرد که این افراد مسن بوده و دارای بیماری های صعب‌العلاج هستند و برای دریافت هزینه های درمانی خود در دفتر من تجمع می کنند که این وضعیت به صلاح کشور نیست.

کامران در پاسخ به اظهارات نعمت‌زاده مبنی بر اینکه مصوبه دولت گرفته شده و تا اردیبهشت ماه حساب و کتاب بازنشستگان داده شده است، خاطر نشان کرد: از مهر ماه تا امروز همچنان حقوق بازنشستگان فولاد عقب افتاده و سوال من از آقای نعمت‌زاده این است که منابع این صندوق به کجا رفته است.

نماینده مردم اصفهان با اشاره به گزارش قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی در مورد تخلفات مدیرعامل این صندوق گفت: مدیرعامل صندوق بازنشستگی اقدام به تحصیل مال نامشروع به میزان 12 میلیارد تومان کرده است. رئیس هیات مدیره فولاد سام نیز حدود 7 تریلیون ریال مال نامشروع کسب کرده است.

وی با اشاره به نام نعمت‌زاده به انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در این خصوص گفت: شما در این نامه تاکید کرده اید که این صندوق 14 هزار میلیارد تومان کسری دارد که باید دولت تامین کرده و وزارت اقتصاد پرداخت کند، این در حالی است که وزارت اقتصاد به دلیل کسری منابع وام ازدواج مردم را پرداخت نمی کند.

کامران خطاب به نعمت زاده بیان کرد: این بازنشستگان کارمندان شما هستند، توضیح دهید. پول بازنشستگی این جمعیت 80 هزار نفری کجا رفته است و با چه مبلغی این صندوق به سازمان تامین اجتماعی تحویل داده شده است.

در ادامه، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت برای پاسخ به ابهامات کامران در جایگاه حاضر شد و تصریح کرد: گویا آقای کامران تاریخ ها را فراموش کردند که اگر مشکلاتی بوده در چه دوره ای بوده است. در مهر ماه سال 91 دولت مصوب کرده که صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با همه اسناد، اوراق، تعهدات، مطالبات به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در بند دیگر این مصوبه تاکید شده که منابع این صندوق از طریق واگذاری 17 درصد سهام سایپا، 55 درصد سهام شرکت دخانیات، 19 درصد سهام شرکت آلومینیوم ایران، 71 درصد سهام شرکت سنگ‌آهن مرکزی، 53 درصد سهام شرکت ذوب‌آهن و 100 درصد سهام معدن زغال سنگ کرمان و معدن زغال سنگ طبس تامین شود.

وی افزود: متاسفانه این کار در دولت گذشته اجرا نشد و از دولت یازدهم مصوبه ای گرفتیم که تا پیش از پایان روند واگذاری ها، دولت 12 هزار میلیارد و 500 میلیون تومان از محل فروش آتی این سهام ها نقدا در اختیار صندوق قرار دهد تا پول بازنشستگان پرداخت شود.

نعمت‌زاده خطاب به کامران خاطر نشان کرد: ماهانه 90 تا 100 میلیارد تومان هزینه پرداخت حقوق کارمندان فولاد است که در برابر رقم هایی که شما ذکر کردید، چیزی نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: مشکلات کارکنان بازنشسته فولاد حل شده و آنها سال گذشته مقابل مجلس جمع شدند.

در ادامه، حسن کامران خطاب به نعمت‌زاده بیان کرد: گویا نمایندگان اطراف شما جمع شدند و متوجه عرض بنده نشدید که گفتم کارکنان فولاد دو هفته پیش مقابل مجلس تجمع کردند.

وی با اشاره به اظهارات نعمت‌زاده مبنی بر اینکه سهام برخی شرکت ها در حال واگذاری است، تصریح کرد: این شرکت ها ورشکسته و غیرقابل واگذاری هستند. نمایندگان کرمان بگویند که واگذاری سنگ‌آهن و زغال‌سنگ کرمان در چه مرحله ای قرار دارد، شرکت هایی که سودده هستند نیز میزان واگذاری سهام خود را کاهش دادند، به طور مثال ذوب‌آهن سهام واگذار شده خود را از 53 درصد به 17 درصد کاهش داده است.

کامران همچنین گفت: اخلاق مشکلات تامین اجتماعی بازنشستگان فولاد نیز مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری است.

در پایان محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت با اشاره به تقاضای تعداد زیادی از نمایندگان برای تذکر گفت: تعدادی از نمایندگان معتقدند این سوال ربطی به وزارت صنعت ندارد، لذا تذکر دارند، نمایندگان این موضوع را در رای خود لحاظ کنند.

در ادامه حسن کامران اعلام کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشده و پاسخ های وزیر به رای مجلس گذاشته شد.

نمایندگان نیز با 111 رأی موافق، 101 رأی مخالف، 14 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از پاسخ های نعمت‌زاده در مورد مشکلات بازنشستگان فولاد قانع نشدند و ششمین کارت زرد دولت یازدهم صادر شد.