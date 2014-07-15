قطع درختان بلوط آلوده در 2 هزار هکتار از جنگلهای گیلانغرب انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گیلانغرب صبح سه شنبه در نشست با دهیاران روستاهای این شهرستان اظهار داشت: امروز نجات جنگلهای زاگرس به ویژه درختان بلوط باید از اولویتهای دولت باشد.

فرامرز اکبری با اشاره به اینکه برای مبارزه با بیماری خشکیدگی درختان بلوط در کشور نیازمند عزم جدی و عمومی هستیم، گفت: در حال حاضر وضعیت این بیماری در شهرستان گیلانغرب مورد بررسی قرار گرفته است و گروه ها و تیم های تحقیقاتی و نیز عملیاتی کار خود را شروع کرده اند.

وی با اشاره به اینکه پیمانکار این طرح مشخص شده است، افزود: طبق آمار کار مبارزه با بیماری خشکیدگی بلوط و قطع درختان آلوده در سطح 2 هزار هکتار از جنگلهای شهرستان گیلانغرب انجام گرفته است.

فرماندار گیلانغرب بیان داشت: همچنین در سطح 450 هزار هکتار از مناطق آلوده به این بیماری، کارها و طرح های اضطراری انجام گرفته است.

اکبری با اشاره به اینکه برای مبارزه و نیز پیشگیری از شیوع این بیمار در سطح جنگلهای گیلانغرب، نیازمند تامین اعتبار کافی هستیم، گفت: درختان بلوط در این گیلانغرب بیش از 70 درصد درختان جنگلهای این شهرستان را تشکیل می دهند.

وی میزان شیوع این بیماری درختان بلوط در جنگلهای شهرستان گیلانغرب را نزدیک به 50 درصد عنوان کرد.