کمبود پلاکت و گروه های خونی منفی در فارس/ پایگاه های خونگیری سیار مستقر می شوند

دکتر محمدحسین کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: برای هر نوع فرآورده خونی باید ذخیره یک هفته ای در بیمارستان ها موجود باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه بعضی فرآورده ها مانند پلاکت در عرض چند روز از بین می روند، خون ها باید تازه باشند.

مدیرکل سازمان انتقال خون با بیان اینکه پایگاه خونگیر سیار همزمان با شبهای قدر کنار در ورودی شاهچراغ مستقر خواهند شد، گفت: در ماه رمضان با توجه به روزه بودن مردم میزان مراجعه برای اهدای خون کم تر می شود و این باعث می شود که میزان فرآورده های خونی کاهش یابد.

کریمی گفت: در سه ماه اول سال گذشته 36 هزار واحد خون توسط مردم فارس اهدا شد که امسال این مقدار به 36 هزار و 700 واحد خون رسیده که نشان از افزایش 1.7 درصدی اهدا خون نسبت به سال گذشته است.

وی با اشاره به اینکه سهم بانوان استان در اهدا خون فقط چهار درصد است، گفت: از خانم ها خواستار افزایش مراجعه جهت اهدای خون هستیم.

این مسئول بیان کرد: در طول تیرماه ما از استانهای دیگر هیچ مقدار فرآورده خونی تامین نکرده ایم.

کریمی در پایان اظهار کرد: از مردمی که زمان اهدا خون به خاطر کمبود نیروهای انسانی معطل می شوند، عذرخواهی می کنیم.