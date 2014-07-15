۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۱

در زمینه پیشگیری از اعتیاد/

117 تیم اجتماع محور محیطی در اردبیل فعال است

اردبیل – خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان اردبیل از فعالیت 117 تیم اجتماع محور در محیط های مختلف با هدف پیشگیری از اعتیاد در سطح این استان خبر داد.

طاهره رزاق پور در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این تیم ها در 114 محیط کاری مختلف فعال بوده و هم اکنون 146 هزار و 680 نفر از جمعیت محیط های مختلف را تحت پوشش خود قرار داده اند.

وی حوزه فعالیتی این تیم ها را در مناطق شهری، روستایی، کاری و نظامی برشمرد و تاکید کرد که امسال براساس برنامه ریزی های صورت گرفته این تیم ها در محیط های دانشگاهی نیز فعال خواهند شد.

معاون فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان در بیان اهداف تیم های اجتماع محور استان تصریح کرد: شناسایی عوامل خطر و نیز عوامل محافظ اعتیاد در محیط های مختلف و برنامه ریزی براساس آن برای پیشگیری از اعتیاد از مهمترین اهداف فعالیتی این تیم ها است.

وی با بیان اینکه تبیین این برنامه ها توسط تیمها و با کمک تسهیل گران آموزش دیده سازمان صورت می گیرد، ادامه داد: با توجه به اینکه عوامل خطر و محافط در هز محیطی تفاوت دارد، بنابراین ضروری است که این عوامل تک به تک شناسایی و براساس آن برنامه ریزی های پیشگیری انجام شود.

رزاق پور از توسعه تیم های اجتماع محور در این استان طی سال جاری خبر داد و متذکر شد: این معاونت در دو حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و نیز پیشگیری از معلولیت فعال بوده و در این خصوص مراکز و انجمن های بسیاری را فعال کرده است.

وی درگیر کردن تمامی اقشار مردمی در جهت مبارزه با اعتیاد و ورود به بحث پیشگیری اولیه را از جمله اهداف بهزیستی در مبارزه با آسیب های اجتماعی دانست و عنوان کرد: مقابله با اعتیاد باید به امری اجتماعی و همه گیر تبدیل شود.

 

