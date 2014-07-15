117 تیم اجتماع محور محیطی در اردبیل فعال است

طاهره رزاق پور در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: این تیم ها در 114 محیط کاری مختلف فعال بوده و هم اکنون 146 هزار و 680 نفر از جمعیت محیط های مختلف را تحت پوشش خود قرار داده اند.

وی حوزه فعالیتی این تیم ها را در مناطق شهری، روستایی، کاری و نظامی برشمرد و تاکید کرد که امسال براساس برنامه ریزی های صورت گرفته این تیم ها در محیط های دانشگاهی نیز فعال خواهند شد.

معاون فرهنگی و پیشگیری بهزیستی استان در بیان اهداف تیم های اجتماع محور استان تصریح کرد: شناسایی عوامل خطر و نیز عوامل محافظ اعتیاد در محیط های مختلف و برنامه ریزی براساس آن برای پیشگیری از اعتیاد از مهمترین اهداف فعالیتی این تیم ها است.

وی با بیان اینکه تبیین این برنامه ها توسط تیمها و با کمک تسهیل گران آموزش دیده سازمان صورت می گیرد، ادامه داد: با توجه به اینکه عوامل خطر و محافط در هز محیطی تفاوت دارد، بنابراین ضروری است که این عوامل تک به تک شناسایی و براساس آن برنامه ریزی های پیشگیری انجام شود.

رزاق پور از توسعه تیم های اجتماع محور در این استان طی سال جاری خبر داد و متذکر شد: این معاونت در دو حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی و نیز پیشگیری از معلولیت فعال بوده و در این خصوص مراکز و انجمن های بسیاری را فعال کرده است.

وی درگیر کردن تمامی اقشار مردمی در جهت مبارزه با اعتیاد و ورود به بحث پیشگیری اولیه را از جمله اهداف بهزیستی در مبارزه با آسیب های اجتماعی دانست و عنوان کرد: مقابله با اعتیاد باید به امری اجتماعی و همه گیر تبدیل شود.



