ایجاد شهرستانهای متعدد درکهگیلویه و بویراحمد ناشی از نبود طرح آمایش سرزمین بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مطالعات آمایش سرزمین از جمله مهمترین مطالعات مؤثر در توسعه استان و کشور بوده و شاه کلید و نقشه راه کلی توسعه استان است.

وی جایگاه آمایش سرزمین در نظام برنامه ریزی استان را حیاتی دانست و بیان کرد: آمایش سرزمین جامع ترین مطالعه برای توسعه پایدار است و مطالعات آمایش سرزمین مبنایی برای انجام تمامی فعالیتها در برنامه ششم توسعه استان و کشور به شمار می رود.

نوروزی تصریح کرد: مطالعات آمایش موجب می شود که قابلیتهای بالقوه استان تعیین و اختلافات فاحش بین مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته کاهش یابد.

وی بیان کرد: ایجاد شهرستانهای متعدد و ایجاد صنایع مختلف بدون توجه به شرایط محیطی و زیست محیطی وهمچنین عدم ارتباط موثر با استانهای همجوار ناشی از نبود طرح آمایش سرزمینی بوده است.

معاون برنامه ریزی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: تدوین طرح آمایش سرزمین در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 85 کلید خورد و از آن سال تا سال 91 در چهار فاز توسط دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز انجام شد.

وی افزود: در سال های 86، 88 و 91 گزارش مشاورین ارایه شد و در نیمه دوم سال 92 با تغییر دولت روند انجام مطالعات تغییر یافت و در سال 1393 ادامه کار آمایش سرزمین با جدیت پیگیری و پس از انجام مراحل مناقصه، مشاور جدید انتخاب شد.

سپردن کار به حوزه های غیرتخصصی علت انحراف در آمایش استان

وی بیان داشت: در اجرای فاز دوم مطالعات آمایش استان سعی شده با انجام مناقصه و دعوت از شرکتهای مشاور دارای پایه 1 و 2 از هر گونه اعمال سلیقه جلوگیری شود.

نوروزی افزود: همچنین تلاش زیادی برای شناخت نخبگان استانی و استفاده از آنها برای تصمیم گیری بهتر و موثرتر صورت گرفته است.

معاون استاندار همچنین تغییر مدیریت ها و سپردن کار به حوزه هایی که شناخت کافی در زمینه های فوق ندارند را عامل بیراهه رفتن مطالعات آمایش و به نتیجه نرسیدن آن در سالهای گذشته دانست.

نوروزی گفت: آمایش سرزمین این قابلیت را دارد برنامه ها و پروژه ها را هدفمند کند و با وجود تغییرات مدیریتی پروژه ها روند فعالیت خود را ادامه دهند و با جلوگیری از اعمال سلیقه های غیر تخصصی مانع از ایجاد و تغییر مکان طرح ها و پروژه ها گردد.

وی عنوان کرد: در مطالعات آمایش سرزمینی عمده دستگاه های اجرایی به ویژه دستگاه های خدمات رسان، دستگاه های مربوط به بخش های اقتصادی،فرهنگی، امنیتی، آموزشی،تربیتی و زیست محیطی موثر هستند.





