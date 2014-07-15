783 میلیون ریال برای زندانیان جرائم غیرعمد جمع آوری شد

محمد باقر مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ساوجبلاغ پیش قدم در برگزاری این عمل خیر در بین شهرستانهای استان البرز است، با بیان این مطلب اظهار داشت: هر مبلغی که در این مراسم ها از خیرین نیکوکار برای آزادی زندانیان جمع آوری شود، از سوی ستاد دیه استان نیز 50 درصد این مبالغ برای این امر اختصاص و پرداخت خواهدشد.

مقدسی در ادامه خاطرنشان کرد: در جشن گلریزان بخش چهارباغ مبلغ 783 میلیون ریال توسط مردم خیر و نیکوکار این شهرستان جمع آوری شد.

وی بیان کرد: قرار است این مراسم امشب در بخش چندار و فردا شب در بخش مرکزی این شهرستان نیز برگزار شود.

در ادامه فرماندار ساوجبلاغ گفت: طی تصمیماتی که گرفته شد، این جشن امسال در سه بخش چهارباغ، چندار و مرکزی باحضور خیرین نیکوکار ساوجبلاغی برگزار می شود که در اولین شب در بخش چهارباغ باشکوه خاصی برگزارشد.

پالیزگیر در پایان اضافه کرد: در ساوجبلاغ 32 زندانی غیر عمد با بدهی های اندک وجود دارد که نیازمند کمکهای خیرین برای آزادی هستند.