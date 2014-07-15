محفل انس با قرآن با حضور قاری برجسته مصری در پاکدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه و همزمان با ماه مبارک رمضان، محفل انس با قرآن با حضور قاری برجسته بین المللی کشور مصر، استاد متولی عبدالعال و با حضور جمعی از مسئولان و مدیران اجرایی، روحانیون و ائمه جماعات و اقشار مختلف مردم در امامزاده طالب پاکدشت برگزار شد.

در این مراسم که به همت اداره اوقاف و و امور خیریه پاکدشت برگزار شد، مردم متدین و قرآن دوست پاکدشت ضمن حضور در این محفل قرآنی به تشویق تلاوت دلنشین استاد متولی عبدالعال پرداختند، این استاد برجسته از قاریان بنام و مشهور کشور مصر است که در دهه اخیر به اوج شهرت خویش دست یافت و این امر بواسطه تلاوتهای بسیار زیبای این قاری برجسته و بین المللی بوده که توام با نغمات حزین و صدای گرم و نوای هیجان برانگیز و ملکوتی وی است.

حجت الاسلام حسین اردستانی در حاشیه این مراسم اظهار داشت: برگزاری محافل و جلسات انس با قرآن کریم در ماه مبارک رمضان و در مراکز مذهبی می تواند در گسترش و تعمیق فعالیت های قرآنی موثر باشد.

رئیس تبلیغات اسلامی پاکدشت افزود: در سال های گذشته و همزمان با ماه مبارک رمضان، دیپلماسی قرآنی بین کشور ایران و مصر به خوبی صورت گرفته است و جمعی از قاریان ایرانی با حضور در کشورهای عربی و اسلامی و تعدادی از قاریان مصری با حضور در ایران به اجرای برنامه می پردازند.

وی ادامه داد: حضور نوجوانان و جوانان و استقبال اقشار مختلف مردم از این محفل قرآنی نشان می دهد که عموم ملت ایران همواره پاسدار ارزش های قرآن بوده و از برنامه های قرآنی استقبال می کنند.

این مسئول اضافه کرد: هم اکنون پاکدشت در زمینه فعالیت های قرآنی جایگاه خوبی را میان شهرستان های استان تهران دارد و موسسات قرآنی و مراکز فرهنگی به عنوان بازوی اداره تبلیغات اسلامی، قدم های موثری را برای تربیت حافظان و قاریان قرآن در این شهرستان برمی دارند.

اردستانی گفت: در عصر حاضر که دشمن تمام سرمایه گذاری خود را برای کمرنگ کردن آموزه های قرآن کریم به کار گرفته، باید از همه توان و ظرفیت برای گسترش فعالیت های قرآنی در میان نوجوانان و جوانان استفاده کرد و در خنثی سازی نقشه های استکبار قدم های موثر را برداشت.