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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۷

جوهری خبر داد:

مسابقات کشتی جوانان قهرمانی کشور در اسلام آبادغرب برگزار می شود

مسابقات کشتی جوانان قهرمانی کشور در اسلام آبادغرب برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه از برگزاری مسابقات کشتی جوانان قهرمانی کشور در استان خبر داد و گفت: این رقابت ها به میزبانی شهرستان اسلام آبادغرب برگزار می شود.

مجتبی جوهری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته و هماهنگی با فدراسیون کشتی موفق شدیم میزبانی مسابقات کشتی قهرمانی کشور در رده سنی جوانان را بدست آوریم.

وی ادامه داد: این مسابقات مهرماه سال جاری و تحت عنوان یادواره شهیدان شهبازی، ریزه وندی و 9800 شهید استان کرمانشاه در شهرستان اسلام آبادغرب برگزار خواهد شد.

جوهری علت انتخاب شهرستان اسلام آبادغرب به عنوان میزبان این مسابقات را وجود پتانسیل های بالای این رشته در اسلام آبادغرب عنوان کرد و گفت: این شهرستان از دیرباز همواره سرآمد کشتی استان بوده و تاکنون نیز قهرمانان زیادی را به کشتی کرمانشاه و حتی کشور تحویل داده است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه همچنین از برگزاری مسابقات بین المللی جام جهان پهلوان تختی در شهر کرمانشاه خبر داد و افزود: این رقابت ها نیز طی ایام الله دهه فجر در سالن شش هزار نفری حضرت امام (ره) کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: در مسابقات جام جهان پهلوان تختی نزدیک به 400 گیر مطرح داخلی و خارجی حضور خواهند داشت.

جوهری در پایان تعداد تیم های شرکت کننده خارجی را نامعلوم دانست و گفت: در عین حال یک تیم از کشورمان و یک تیم از استان کرمانشاه در این مسابقات مهم و بین المللی شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 2332150

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