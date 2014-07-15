  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۴۱

ملکی صادقی:

22 پرونده تخلفاتی در حوزه حمل و نقل عمومی در لرستان تشکیل شد

22 پرونده تخلفاتی در حوزه حمل و نقل عمومی در لرستان تشکیل شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی لرستان از تشکیل 22 پرونده تخلفاتی در حوزه حمل و نقل عمومی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کامران ملکی صادقی ظهر سه شنبه در جلسه کمیته سوخت استان لرستان اظهار داشت: طی سه ماه نخست امسال 22 پرونده تخلفاتی در حوزه حمل و نقل عمومی درون شهری استان لرستان در تعزیرات حکومتی لرستان تشکیل شده است.
 
وی بیان داشت: با بررسی های صورت گرفته کل این پرونده های تخلفاتی پس از رسیدگی مختومه شده اند.
 
رئیس شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی لرستان با بیان اینکه از این تعداد پرونده 15 مورد مربوط به تخلفات مسافربرهای درون شهری استان بوده است گفت: همچنین هفت پرونده نیز مربوط به حوزه حمل و نقل باری بوده است.
 
ملکی صادقی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی سه ماه نخست امسال 74 پرونده در زمینه کالا و خدمات، مواد شیمایی، سوخت و روغن ها وارد تعزیرات حکومتی شده اند گفت: در مدت زمان یاد شده 84 پرونده تخلفاتی در این حوزه ها پس از رسیدگی مختومه شده اند.
کد مطلب 2332156

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها