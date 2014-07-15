22 پرونده تخلفاتی در حوزه حمل و نقل عمومی در لرستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران ملکی صادقی ظهر سه شنبه در جلسه کمیته سوخت استان لرستان اظهار داشت: طی سه ماه نخست امسال 22 پرونده تخلفاتی در حوزه حمل و نقل عمومی درون شهری استان لرستان در تعزیرات حکومتی لرستان تشکیل شده است.

وی بیان داشت: با بررسی های صورت گرفته کل این پرونده های تخلفاتی پس از رسیدگی مختومه شده اند.

رئیس شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی لرستان با بیان اینکه از این تعداد پرونده 15 مورد مربوط به تخلفات مسافربرهای درون شهری استان بوده است گفت: همچنین هفت پرونده نیز مربوط به حوزه حمل و نقل باری بوده است.

ملکی صادقی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی سه ماه نخست امسال 74 پرونده در زمینه کالا و خدمات، مواد شیمایی، سوخت و روغن ها وارد تعزیرات حکومتی شده اند گفت: در مدت زمان یاد شده 84 پرونده تخلفاتی در این حوزه ها پس از رسیدگی مختومه شده اند.