خدمات تامین اجتماعی در آذربایجان شرقی توسعه می یابد/ دولت یازدهم پایبند به تعهدات قانونی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده ظهر سه شنبه در دیدار با کارکنان بهزیستی و تامین اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان اینکه گزارش های مدیران استانی امیدوار کننده است، اظهار داشت: گزارش عملکرد مدیران استانی در حوزه های مختلف به خصوص در بهزیستی و تامین اجتماعی امیدوار کننده است و انتظار داریم خدمات این دو نهاد نسبت به سال های گذشته افزایش یابد.

وی با اشاره به خدمات مناسب تامین اجتماعی افزود: بیمارستان عالی نسب و 29 بهمن تبریز برای بیماران تامین اجتماعی خدمات درمانی مناسبی را ارایه می دهد.

جبارزاده با بیان اینکه سازمان بهزیستی استان از حمایت های دولتی برای ارایه خدمات مناسب بهره مند خواهد شد، افزود: توسعه تامین اجتماعی نیز یکی از برنامه های اساسی دولت در کشور و آذربایجان شرقی بوده و با وجود اینکه مشکلات دولت یازدهم از نظر درآمد ها و بدهی ها بیش از حد است اما افزایش خدمات اجتماعی و تامین سلامت و ارایه خدمات درمانی برای عموم مردم در اولویت برنامه ها قرار دارد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه نگرش دولت یازدهم متفاوت از دولت نهم و دهم است، اظهار داشت: دولت یازدهم از نخستین روز کاری خود به وعده های انتخاباتی خود عمل می کند و به تعهدات قانونی خود پایبند است.

جبارزاده بیان کرد: بخش عمده ای از خدمات تامین اجتماعی مربطو به کارگران است و باید برای حمایت از تولید بهترین خدمات را به مردم ارایه دهیم.

وی با بیان اینکه آمار بیکاری در آذربایجان شرقی نگران کننده است، اظهار داشت: برای کاهش نرخ بیکاری در استان باید فرهنگ سازی شود تا فارغ التحصیلان تنها به دنبال شغ کارندی نباشند.

جبارزاده در پایان خاطر نشان شد: برای کاهش آمار بیکاری باید بحث استاد و شاگردی را در استان فرهنگ سازی کنیم.