مشكلات برف سال 83 گیلان كماكان به قوت خود باقي است/ لزوم كاهش نرخ بيكاري در استان

غلامعلی جعفرزاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: در حادثه برف سنگين سال 1383 در شهرستان رشت واحدهاي توليدي و صنعتي آسيب فراوان ديده و به هر دليل این آسیب ها به نحو كامل جبران نشد.

وی اظهارداشت: با تعطيلي اين واحدهاي صنعتي چندين هزار نفر شاغل تعديل و اخراج شدند و موجبات تشديد بحران بيكاري و اشتغال شد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین صاحبان واحدهای صنعتی به دليل نبود امكان توليد و عدم توان در پرداخت تسهيلات دريافتي دچار مشكل شدند.

وی تاکید کرد: انتظار مي رفت شركت بيمه ايران بر اساس قرارداد منعقده خسارت ناشي از ذوب برف را كه منتج به بروز خسارت در سال 1383به واحدهاي توليدي و صنعتي در استان گيلان شده بود را جزء تعهدات شركت بيمه محسوب کند.

جعفرزاده تصریح کرد: با توجه به دادنامه شماره 921-910 مورخ 24 مهر ماه سال 1391، شعبه (59) دادگاه تجديد نظر استان تهران دادگاه دعوي مطروحه را متوجه شركت بيمه تشخيص نداده و پرداخت خسارت را متوجه ستاد حوادث غير مترقبه استان گيلان دانسته است.

وی گفت: از طرفي در بند (4) تصويب نامه شماره 5650/ت 32850 ه مورخ 18اردیبهشت ماه سال 1384 هيئت وزيران، شركت هاي بيمه گر را موظف کردند كه با هماهنگي بيمه مركزي در مواردي كه واحدهاي خسارت ديده پوشش بيمه حوادثي از قبيل توفان و زلزله داشته اند را به حادثه برف تعميم داده و ضمن پرداخت خسارت متعلقه، هزينه هاي مربوط را به حساب مطالبات دولت منظور و در تبصره الحاقي به بند (4) تصويب نامه مزبور ( موضوع مصوبه شماره 23277/ت33185 ه مورخ 11 مرداد ماه سال 1384) مقرر شد اعتبار مورد نياز براي جبران خسارت متعلقه از محل يك درصد موضوع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 تامين و پرداخت شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: هر چند با توجه به ماده (1) آئين نامه اجرايي ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (اصلاحي 1386)، نحوه هزينه كرد اعتبارات موضوع اين ماده منوط به پيش بيني در قوانين بودجه سنواتي، پيشنهاد وزارت كشور و تائيد سازمان مديريت و برنامه ريزي (وقت) بوده و تبصره الحاقي به بند (4) تصويب نامه شماره 5650/ت32850 ه مورخ 18 اردیبهشت ماه سال 1384 (موضوع مصوبه شماره 23277/ت/33185 ه مورخه 11 مردادماه سال 1384) سير مراحل ياد شده ملاحظه نمي شود.

وی تاکید کرد: از تاريخ اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، نحوه هزينه كرد اعتبارات ياد شده برابر بند (ش) ماده 224 اين قانون منوط به پيشنهاد معاونت متبوع و تصويب هيئت وزيران شده است.

جعفرزاده تصریح کرد: مطابق نامه شماره 161917/101 مورخ 19 آذرماه سال 1384 رياست وقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و در اجراي بند (4) مصوبه شماره 5650/ت 32850 ه مورخ 18 اردیبهشت ماه سال 1384 و همچنين مصوبه اصلاحي شماره 33237/ت33185 مورخ 11 مرداد ماه سال 1384 هيئت وزيران مبلغ دويست و هشتاد و دو ميليارد ريال اعتبار به صورت هزينه اي از محل منابع ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به منظور جبران خسارات وارده به واحدهاي صنعتي بيمه شده خسارت ديده ناشي از برف استان گيلان، در اختيار ستاد حوادث غير مترقبه استان قرار گرفته بود كه با رعايت مقررات مربوط به واحدهاي صنعتي خسارت ديده پرداخت شد.

وی اذعان داشت: متاسفانه این میزان اعتبار تحت هيچ عنوان با حجم خسارت وارده تطابق نداشت و بلا اثر ماند و مشكل كماكان بقوت خود باقي است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه از حجت الاسلام " حسن روحانی " رئیس جمهور خواست برای افزايش رونق صنعت استان گيلان و خروج ركود و كاهش نرخ بيكاري كه انشاء الله در دولت تدبير و اميد شاهد اتخاذ تدبير لازم و تحقق اميد ايجاد شده در دل مردم و جوانان عزيز ولايت مدار گيلاني باشيم و دستورات لازم را امر به ابلاغ کنند.