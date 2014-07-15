برپایی سفره های مهربانی هلال احمر/ ویزیت رایگان در 1000 چادر سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرح ناز رافع افزود: امسال در اجرای برنامه‌ها یک انسجام سازنده و معنادار به منظور هم‌افزایی و بهره‌گیری تام از امکانات و ظرفیتهای موجود در موسسات خیریه، رستورانها و فروشگاههای زنجیره ای برای گستراندن ۵ هزار سفره مهربانی و میزبانی نیازمندان و بیماران صعب العلاج، زنان سرپرست خانواده یا خانواده های بی سرپرست، ایتام و خانواده های کم برخوردار مناطق محروم، آسیب دیدگان در مناطق زلزله زده، خانواده های زندانیان و محرومان، معلولان، سالمندان و از کار افتادگان وجود دارد.

وی ادامه داد: ۴ هزارخانه داوطلب، محور اصلی طرح سفره های مهربانی است و به علاوه در تمامی شعب، مراکز و جمعیت هلال احمر در مراکز استانی و شهرستانی، حسینیه ها و مراکز فرهنگی مذهبی شهری و روستایی، منازل و محافل در اختیار خیرین و داوطلبان جمعی، برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی برگزار می شود.

رافع تصریح کرد: به‌ منظور ترویج فرهنگ قرآن کریم و ارتقای بینش دینی هموطنان، برپایی محفل انس با قرآن، دعا و نیایش، مداحی و مرثیه سرایی، اهدای بسته های فرهنگی، سخنرانی علمی و اجرای سایر برنامه های فرهنگی مناسب با شان ماه مبارک رمضان از مهمترین اقداماتی است که در این عرصه انجام می شود.

ویزیت رایگان در یک هزار چادر سلامت

رئیس سازمان داوطلبان همچنین گفت: در این ماه شاهد برپایی چادرهای سلامت و ارائه ویزیت رایگان در سطح حداقل یک هزار چادر سلامت داوطلبان در سراسر کشور خواهیم بود.

رافع از ارائه ویزیت و خدمات بهداشتی درمانی رایگان و نیز تست قند و فشار خون به عنوان یکی دیگر از بخشهای طرح سفره های مهربانی سخن به میان آورد و افزود: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در این سازمان بین المللی دنبال می شود، بحث تامین و حمایت از سلامت مردم است؛ به همین دلیل سازمان داوطلبان در جهت ترویج فرهنگ داوطلبی طی سال و به مناسبتهای گوناگون در چندین نوبت به برپایی چادرهای سلامت و اعزام کاروانهای سلامت با مشارکت پزشکان و پیراپزشکان داوطلب به مناطق محروم اقدام می کند.

هموطنان خیر و نیکوکار می توانند با مراجعه به مراکز و شعب جمعیت هلال احمر در سراسر کشور، کمکهای نقدی خود را برای مشارکت در تامین و برگزاری این سفره ها به شماره حساب جمعیت هلال احمر با عنوان کمکهای خیریه با موضوع خاص نزد شعب بانک ملت و یا به حساب متمرکز ۴۲/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ (شناسه ۰۸/۱) به نام سازمان داوطلبان واریز نمایند و از ثواب و فیوضات معنوی این امر خداپسندانه و خیرخواهانه بهره مند شوند.