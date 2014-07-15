مراسم لیالی قدر در 2 هزار امامزاده برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی با اشاره به اینکه برنامه های ویژه شب قدر امسال در دو هزار امامزاده و بقعه متبرکه برگزار می شود ، افزود : برنامه شب قدر امامزادگان امسال در برخی استانها از شبکه های ملی و استانی پخش زنده خواهد شد و جلسه پرسش و پاسخ دینی و برگزاری محفل انس با قرآن هم از جمله برنامه های این شبهاست.



وی با بیان اینکه بزرگترین محفل انس با قرآن کریم امسال در شب 23 ماه رمضان در امامزادگان برپا می شود، تصریح کرد: در این محفل سه سوره از قرآن کریم (عنکبوت، روم و دخان) که تلاوت آن در شب 23 ماه رمضان توصیه و تأکید شده است به صورت ترتیل خوانی قرائت خواهد شد.



معاون فرهنگی سازمان اوقاف با بیان اینکه برنامه مناجات خوانی در امامزادگان بر حسب دستور نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در امامزادگان بصورت جدی دنبال می شود، افزود: در 400 امامزاده امسال این طرح را در قالب تلاوت دعای ابوحمزه ثمالی، دعای افتتاح و مناجات خوانی تا سحر اجرا خواهد شد.