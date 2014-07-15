هزار جوان همدانی از آموزش های امداد و کمک های اولیه برخوردار شدند

مریم پاک بین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزش های عمومی جمعیت هلال احمر استان همدان شامل آموزش های 35 ساعته امداد و کمک های اولیه و 15 ساعته پایه داوطلبی است.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا کنون هزار و 399 جوان در حوزه امداد و کمک های اولیه جمعیت هلال احمر استان همدان آموزش دیدند، افزود: این آموزش ها مختص رده سنی 14 تا 29 سال است.

رئیس اداره دانشجویی و جوانان جمعیت هلال احمر استان همدان ادامه داد: این آموزش ها شامل آموزش امداد و کمک های اولیه، انواع خونریزی ها، ارزیابی مصدوم، پانسمان و بانداژ، انواع مسمومیت ها و سی پی آر و نجات در خفگی ها و اختلالات در تنفس، شوک و انواع شکستگی ها است.

پاک بین بیان داشت: قبل از آموزش 35 ساعته امداد و آموزش 15 ساعت پایه داوطلبی انجام می شود که در مجموع دوره های امداد و کمک اولیه یک و ماه و نیم به طول می کشد.

وی دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر استان همدان را آموزش در راستای اوقات فراغت جوانان اعلام کرد و عنوان داشت: این برنامه ها نیز در راستای پر کردن اوقات فراغت جوانان انجام می شود.

رئیس اداره دانشجویی و جوانان جمعیت هلال احمر استان همدان هدف از برگزاری برنامه های اوقات فراعت را جذب جوانان در راستای اهداف سازمان هلال احمر، تربیت اعضا و تعمیق باور های دینی عنوان کرد و ادامه داد: برنامه های اوقات فراغت جمعیت هلال احمر استان همدان در چهار سطح آموزشی، اجتماعی، بشر دوستانه و عام المنفعه برگزار می شود.

پاک بین ابراز داشت: آموزش کمک های اولیه، امداد و چادر زنی، آموزش مهارت زندگی، آموزش قرآن، مسابقات فرهنگی و ورزشی و جشنواره ها و برپایی نمایشگاه ها و غیره از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمر استان همدان است.

وی در پایان بیان داشت: برنامه های اوقات فراغت جمعیت هلال احمر استان همدان از ابتدای تیرماه آغاز شده و تا پایان شهریور ماه ادامه دارد و پیش بینی می شود تا پایان برنامه 20 هزار نفر در این برنامه ها شرکت کنند.