به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت، ظهر سه شنبه در سفر خود به مشهد با آیتالله واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در خراسان و آیتالله علمالهدی امام جمعه مشهد دیدار کرد.
حسن قاضیزاده هاشمی، صبح امروز با استقبال رسمي استاندار خراسان رضوي وارد فرودگاه شهيد هاشمينژاد مشهد شد و با آیت الله واعظ طبسي و امام جمعه مشهد ديدار و گفتگو كرد.
وزير بهداشت همچنين صبح امروز با عليرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی نيز در زمينه مباحث درمانی و پزشکی اين استان گفتگو كرد.
وزیر بهداشت و درمان با هدف زيارت بارگاه رضوي و دیدار با مسئولان استانی وارد مشهد مقدس شده است.
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