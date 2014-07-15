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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۴

وزير بهداشت با آیت‌الله واعظ طبسی ديدار كرد

وزير بهداشت با آیت‌الله واعظ طبسی ديدار كرد

مشهد – خبرگزاري مهر: وزير بهداشت با آیت الله واعظ طبسی؛ نماینده ولی فقیه در خراسان ديدار كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت، ظهر سه شنبه در سفر خود به مشهد با آیت‌الله واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در خراسان و آیت‌الله علم‌الهدی امام جمعه مشهد دیدار کرد.

حسن قاضی‌زاده هاشمی، صبح امروز با استقبال رسمي استاندار خراسان رضوي وارد فرودگاه شهيد هاشمي‌نژاد مشهد شد و با آیت الله واعظ طبسي و امام جمعه مشهد ديدار و گفتگو كرد.

وزير بهداشت همچنين صبح امروز با عليرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی نيز در  زمينه مباحث درمانی و پزشکی اين استان گفتگو كرد.

وزیر بهداشت و درمان با هدف زيارت بارگاه رضوي و دیدار با مسئولان استانی وارد مشهد مقدس شده است.

کد مطلب 2332171

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