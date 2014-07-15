به گزارش خبرنگار مهر، وزیر بهداشت، ظهر سه شنبه در سفر خود به مشهد با آیت‌الله واعظ طبسی نماینده ولی فقیه در خراسان و آیت‌الله علم‌الهدی امام جمعه مشهد دیدار کرد.

حسن قاضی‌زاده هاشمی، صبح امروز با استقبال رسمي استاندار خراسان رضوي وارد فرودگاه شهيد هاشمي‌نژاد مشهد شد و با آیت الله واعظ طبسي و امام جمعه مشهد ديدار و گفتگو كرد.

وزير بهداشت همچنين صبح امروز با عليرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی نيز در زمينه مباحث درمانی و پزشکی اين استان گفتگو كرد.

وزیر بهداشت و درمان با هدف زيارت بارگاه رضوي و دیدار با مسئولان استانی وارد مشهد مقدس شده است.