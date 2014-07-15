پنج باند حمل و توزیع مواد مخدر در فارس کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد علی گودرزی ظهر سه شنبه در نشست خبری فعالیت های اخیر انتظامی فارس، گفت: یکی از اولویت های مهم در استان فارس برخورد با حاملین و توزیع کنندگان مواد مخدر است که در این راستا طی چند روز گذشته پنج باند بزرگ توزیع و حمل مواد مخدر در استان فارس شناسایی و یک تن و 400 کیلوگرم انواع مواد مخدر از آنها کشف شد.

وی تصریح کرد: تمامی مردم باید توجه بیشتری به مواد مخدر صنعتی داشته باشند زیرا اینگونه مواد تاثیر مخرب بیشتری بر جامعه دارد.

فرمانده انتظامی فارس با اشاره به اینکه با توزیع کنندگان مواد مخدر صنعتی به هیچ عنوان مماشات نخواهیم کرد افزود: توزیع کنندگان و سازندگان مواد مخدر صنعتی باید بدانند که به هیچ عنوان با آنها دوستانه برخورد نخواهد شد ودر این مسیر از مردم نیز درخواست کمک داریم.

سردار گودرزی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در ایام شبهای قدر نیروی انتظامی بیش از دیگر روزها در میان مردم حضور خواهد داشت، گفت: تامین امنیت مردم در شبهای قدر اولویت است و در استان فارس از تمام توان خود برای ایجاد فضایی آرام برای عزاداران استفاده می کنیم.

وی ادامه داد: تمامی نیروهای تخصصی انتظامی فارس در شبهای قدر وظیفه آرامش و ایجاد امنیت را بر عهده دارند.

فرمانده انتظامی فارس در خصوص راه اندازی اورژانس اجتماعی نیروی انتظامی، گفت: اورژانسی متشکل از مددکاران اجتماعی، کارشناس رانندگی، نظام وظیفه، پلیس اطلاعات و... در این اورژانس حضور دارند که مردم می توانند با شماره تلفن سه رقمی که به زودی اعلام می شود با آنها در تماس باشند.