اولین نمایشگاه قرآن کریم در پیشوا برپا شد

امیر حسین طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های ویژه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشوا در ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای گسترش و تعمیق فعالیت های قرآنی است، در این زمینه افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی قرآن کریم در پیشوا اقدامی مهم بود که مورد استقبال مسئولان، مردم و علاقمندان به علوم قرآنی قرار گرفت و طرحی که در چند سال گذشته مد نظر فعالان فرهنگی بود، به مرحله اجرا درآمد.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه های قرآنی و ایجاد ارتباط بصری میان نسل جوانان و فعالیت های قرآنی، می تواند در ایجاد اشتیاق و انگیزه نوجوانان و جوانان برای یادگیری علوم قرآنی موثر باشد.

طاهری اضافه کرد: روز گذشته اولین نمایشگاه تخصصی قرآن کریم با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی اعم از ائمه جمعه، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران و سایر مسئولان محلی افتتاح شد و از همان روز اول مورد استقبال نوجوانان و جوانان قرار گرفت.

این مسئول عنوان کرد: این نمایشگاه با هدف آشنایی هر چه بیشتر مردم با علوم قرآنی و ایجاد انگیزه در میان نوجوانان و جوانان برای یادگیری قرآنی برپا شده است، به همین خاطر تلاش کردیم که غرفه های مخصوص کودکان را نیز در دستور کار نمایشگاه دهیم.

وی متذکر شد: در این نمایشگاه از هنرمندان و فعالان قرانی شهرستان پیشوا دعوت به عمل آمده تا آثار خود در معرض دید عموم قرار دهند و بخش هایی نظیر خطاطی، صنایع دستی، کتاب ها و نرم افزارهای قرآنی، مشاوره، پایان نامه های قرآنی، پخش کلیپ های قرآنی و بخش ویژه کودکان در این نمایشگاه ایجاد شده است.

گفتنی است؛ اولین نمایشگاه تخصصی قرآن کریم پیشوا تا بیست و نهم ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۹ الی ۲۲ در ورودی آستان مقدس حضرت جعفربن موسی الکاظم(ع) این شهرستان پذیرای علاقمندان به علوم قرآنی است.