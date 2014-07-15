امسال 10 عابر پیاده در تصادفات رانندگی همدان جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حسين طلايي ظهر سه شنبه در شوراي ترافيك و حمل و نقل استان همدان با بيان اينكه نقاط حادثه خيز با همكاري اداره راه و شهر سازي احصا شده است، ادامه داد: برخورد جدي با موتورسواران در دستور كار قرار گرفته است.

طلايي با بيان اينكه سال گذشته در معابر شهر همدان 26 تصادف منجر به فوت در استان همدان اتفاق افتاده است، ابراز داشت: امسال تصادف منجر به فوت در معابر شهر همدان به پنج نفر رسيده است و تصادفات فوتي در شهر چهار درصد كاهش داشته است.

وي با بيان اينكه مجروحان ناشي از تصادفات در استان همدان 11 نفر معادل دو درصد افزايش داشته است، بيان كرد: بيشترين علت تصادفات عدم توجه به جلو با 37 درصد اعلام شده است.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان همدان با بيان اينكه سهم عابران پياده در تصادفات فوتي 10 نفر بوده است، عنوان كرد: بلوار فرودگاه، بلوار آيت الله نجفي و بلوار شهيد فهميده بيشترين آمار را در تصادفات فوتي شهر همدان داشته است.

طلايي با بيان اينكه سال گذشته 15 عابر پياده و امسال 9 عابر پياده در استان همدان فوت شده اند، اظهار داشت: از 25 نفر فوت شده استان همدان در سالجاري پنج نفر در صحنه، دو نفر حين انتقال به بيمارستان و 18 نفر در بيمارستان فوت شده اند.

معاون سياسي امنيتي استاندار همدان نیز در ادامه با بيان اينكه آماري هايي كه داده مي شود دليل بر كم كاري نيست، بيان كرد: اگر حتي امكان كاهش 20 درصد از آمار فوتي ها وجود داشته باشد بايد همه تلاش خود را در اين راستا انجام دهيم.

محمود رضا عراقي با بيان اينكه طرح نظام سلامت در اين دولت ارائه شد، عنوان كرد: همه چيز بايد به سمت بهتر شدن پيش برود.

وي با بيان اينكه كميته ترافيك برخي از موارد مهم از جمله اجراي تقاطع غير همسطح را حتما براي دبيرخانه اعلام کند، بيان كرد: كاهش تلفات معني داري در 10 سال گذشته در استان همدان مشاهده مي شود كه اين مسئله نشان دهنده فعاليت خوب مسئولان در 10 سال اخير بوده است.

معاون سياسي امنيتي استاندار همدان با بيان اينكه تا جايي كه امكان دارد بايد براي رفع مشكلات و استفاده بهتر از حمل و نقل تلاش كنيم، بيان كرد: براي كم كردن ترافيك اول بايد به فكر كارهاي مديريتي باشيم.

عراقي با بيان اينكه راه و شهرسازي در بحث مديريتي از پليس راه و هلال احمر نيز استفاده كند، افزود: براي اصلاح چند نقطه حادثه خيز موجود در استان حتما با هماهنگي اين كميته انجام شود.

سرپرست راه و شهر سازي استان همدان در ادامه با بيان اينكه امسال گردنه همه كسي در برنامه هاي چراغ كشي قرار گرفته است، اظهار داشت: اين گردنه در فصل زمستان كولاك خيز است و مشكلات زيادي ايجاد مي كند.

محمد رودباري با بيان اينكه پنج هزار و 352 كيلومتر انواع راه در استان همدان وجود دارد، اضافه كرد: سه هزار و 278 كيلومتر راه روستايي در استان همدان وجود دارد.

وي با بيان اينكه استان همدان چهار و نيم درصد بزرگ راه هاي كشور علارغم اينكه يك و دو دهم درصد از مساحت كل كشور را دارد، بيان كرد: طول راه ها و شريان هاي استان 230 كيلومتر افزايش يافته و هم اكنون به 597 كيلومتر رسيده است.

سرپرست راه و شهر سازي استان همدان با بيان اينكه يكي از كارهاي موثر انجام شده آسفالت شانه هاي كنار جاده بوده است، بيان كرد: آسفالت شانه هاي كنار جاده يعني اينكه يك باند به جاده افزوده شده است.