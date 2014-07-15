اولین تفاهمنامه بین اداره کل پزشکی قانونی و دانشگاه علوم پزشکی البرز منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همكاري فني آموزشي و پژوهشي بین دانشگاه علوم پزشکی و پزشکی قانونی با حضور مدير كل پزشكي قانوني البرز، معاون پزشكي و آزمايشگاهي اداره كل پزشکی قانونی، معاون دانشگاه علوم پزشكي البرز ظهر سه شنبه به امضا رسید.

حمید داودآبادي در این جلسه با بیان این مطلب اظهار داشت: هدف از امضاي اين تفاهم نامه ارتقاء دانش پزشكي و توسعه همكاري هاي علمي و فني به منظور بهره برداري از ظرفيت هاي اجرايي و علمي بين پزشكي قانوني و دانشگاه علوم پزشكي است.

داود آبادی در ادامه تصریح کرد: برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام پژوهش‌هاي مشترك مورد علاقه طرفين در چارچوب تعيين شده در اين تفاهم نامه و همكاري در اجراي طرح دادپزشك و آمادگي همكاري متخصصين پزشكي قانوني با بيمارستان‌ها براي همكاري در زمينه هاي مختلف كاري از ديگر اهداف اين تفاهم نامه است.

گفتني است؛ اين تفاهم نامه در پنج فصل و هشت ماده در سه نسخه تنظيم شده، اين اولين سند تفاهم نامه امضاء مابين دانشگاه علوم پزشكي و پزشكي قانوني البرز است.