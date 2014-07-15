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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۷

ساعت کار پایگاه‌های انتقال خون خراسان رضوی در شب‌های قدر اعلام شد

ساعت کار پایگاه‌های انتقال خون خراسان رضوی در شب‌های قدر اعلام شد

مشهد - خبرگزاری مهر: انتقال خون خراسان رضوی ساعت کار پایگاه‌های فعال انتقال خون این استان را در شب‌های قدر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انتقال خون خراسان رضوی در اطلامیه ای ساعت کار تمام پایگاه‌ها در شب‌های قدر را در خراسان رضوی اعلام کرد.

دراین اطلاعیه آمده است؛ مشهد از ساعت 21:15 دقیقه تا 2 بامداد و همچنین در پایگاه‌های اهدای خون سبزوار و نیشابور و گناباد از ساعت 21 تا 24 و در پایگاه قوچان از ساعت 21:15 دقیقه تا 23:30 دقیقه و در پایگاه تربت حیدریه از ساعت 20:45 دقیقه تا 45 دقیقه بامداد عنوان شده است.

در ادامه این اطلاعیه از داوطلبان نیکوکار اهدای خون درخواست شد که هنگام مراجعه به پایگاه‌های اهدای خون حتماً کارت ملی همراه داشته باشند.

کد مطلب 2332181

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