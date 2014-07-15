به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انتقال خون خراسان رضوی در اطلامیه ای ساعت کار تمام پایگاه‌ها در شب‌های قدر را در خراسان رضوی اعلام کرد.

دراین اطلاعیه آمده است؛ مشهد از ساعت 21:15 دقیقه تا 2 بامداد و همچنین در پایگاه‌های اهدای خون سبزوار و نیشابور و گناباد از ساعت 21 تا 24 و در پایگاه قوچان از ساعت 21:15 دقیقه تا 23:30 دقیقه و در پایگاه تربت حیدریه از ساعت 20:45 دقیقه تا 45 دقیقه بامداد عنوان شده است.

در ادامه این اطلاعیه از داوطلبان نیکوکار اهدای خون درخواست شد که هنگام مراجعه به پایگاه‌های اهدای خون حتماً کارت ملی همراه داشته باشند.