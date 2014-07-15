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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۱

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز سه‌شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز سه‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه شنبه در بازار 953 هزار و 800 تومان، طرح قدیم 950 هزارتومان، نیم سکه 478 هزار تومان، ربع سکه 267 هزار تومان و سکه گرمی 175 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 96 هزار و 900 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1310 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3120 تومان، هر یورو را 4280 تومان، هر پوند را 5320 تومان و هر درهم امارات را 849 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در سه شنبه

(قیمت ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 953800
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 950000
نیم سکه 478000
ربع سکه 267000
1 گرمی 175000
هر گرم طلای 18 عیار 96900
نوع ارز  
دلار 3120
یورو 4280
پوند 5320
درهم 849

 

 

 

 

کد مطلب 2332182

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