119 هزار نفر در آذربایجان شرقی مستمری دریافت می کنند/ استخدام 100 نفر در اداره کل تامین اجتماعی استان

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم اردلان ظهر سه شنبه در دیدار کارکنان اداره کل تامین اجتماعی و بهزیستی با استاندار آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: در زمان آغاز بکار در اداره کل تامین اجتماعی با پنج میلیارد کسری بودجه مواجه شده بودیم.

وی با اشاره به آمار مستمری بگیران آذربایجان شرقی گفت: یکصد و 19 هزار نفر در آذربایجان شرقی از اداره کل تامین اجتماعی مستمری دریافت می کنند.

اردلان همچنین در ادامه افزود: اداره کل تامین اجتماعی طی سال گذشته 950 میلیارد ریال هزینه برای بیمه بیکاری در آذربایجان شرقی پرداخت کرده است.

وی با اشاره به هزینه های بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور گفت: در همین مدت برای 15 هزار و 500 نفر فعال در مشاغل سخت و زیان آور و 920 میلیارد ریال برای بخشودگی جرایم در استان هزینه پرداخت شده است.

مدیر کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی در پایان در خصوص استخدام های امسال در این اداره کل نیز گفت: امسال حدود یکصد نفر به این اداره کل جذب شده اند.