آزادی دو زندانی در جشن گلریزان آذربایجان شرقی/ دختری که قلک خود را اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن گلریزان به گونه ای شامگاه دوشنبه تا بامداد سه شنبه در مجمتع صدرای تبریز برگزار شد که حواشی جالبی از جمله آزادی دو زندانی در حین برگزاری مراسم و اهدای قلک دختربچه ای به زندانیان همراه بود.

این مراسم با استبقال پرشور مردم کلانشهر تبریز، در حالی برگزار شد که در این مراسم رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با 100 میلیون ریال، خانواده های شهدا و جانبازان، شهرداری و شورای شهر تبریز، مس آذربایجان و صنعتگران و ارگان های بخش خصوصی کمک های مالی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اهدا کردند.

در این مراسم نیز رئیس کل دادگستری از قول نماینده ولی فقیه در استان و استاندار نیز اعلام کرد که هر یک، یک نفر از زندانیان را از بند آزاد خواهند کرد.

خیران مدرسه ساز، اتاق اصناف تبریز، رییس شورای شهر تبریز، مدیر کل زندان های استان به همراه مردم حاضر در این مراسم کمک های مالی خود را برای آزادی زندانیان اهدا کردند.

این در حالی است که آذربایجان شرقی سال گذشته با جمع آوری 14 میلیارد و 200 میلیون ریال در جشن گلریزان مقام نخست کشور را کسب کرده بود.

مدیرکل ستاد دیه آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر با در خصوص آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد اظهار داشت: همکاری دستگاه های اجرایی و مردمی در آزادسازی زندانیان در استان کم نظیر است به طوری که این مشارکت در بالاترین حد خود قرار دارد.

حجت الاسلام حمزه علی محرمی در ادامه افزود: از جشن گلریزان سال گذشته تاکنون 228 زندانی جرایم غیرعمد با شش میلیارد و 750 میلیون تومان از زندان های آذربایجان شرقی آزاد شدند.

وی همچنین ادامه داد: تا کنون قبل از برگزاری این جشن در آذربایجان شرقی دو میلیارد و 100 میلیون تومان کمک های مردمی، خیران ، صنعتگران و اصناف استان برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد جمع آوری شده که امیدواریم این میزان تا پایان رمضان، رقمی به بالای سه میلیارد تومان برسد.

مدیرکل ستاد دیه آذربایجان شرقی در پایان گفت: در سالجاری 180 زندانی جرایم غیر عمد از پشت میله های زندان آزاد شده و به آغوش گرم خانواده های خود باز خواهند گشت.