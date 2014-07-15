ورزش قم باید همه مردم را راضی کند/ زمینه برگزاری مسابقات ورزشی در قم فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالحمید احمدی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان قم که قبل از ظهر سه شنبه با حضور مسئولان استان و جمعی از ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشی در تالار بعثت فرهنگسرای جوان قم برگزار شد، اظهار داشت: سهم وزارت ورزش و جوانان در فعالیت‌های ورزشی این است که با رویکرد علمی، فرهنگی و اخلاقی مدیریت شود و باید بتواند قواعد علمی را جاری کرده و فرهنگ ورزش را توسعه دهد و اخلاق را در ورزش حاکم کند تا فضاهای ورزشی سرشار از ایمان و سلامت و صمیمیت شود و پیرایه‌های آسیب را از ورزش زدود.

وی ادامه داد: همه باید در این جهت یاری کنند و پیش از این به استاندار قم نیز بیان کرده‌ام که ورزش قم آن قدر باید توسع یابد که همه مردم از آن رضایت داشته باشند.

معاون وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: با توجه به جایگاه خاص قم و حضور بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه(س) می‌طلبد که شاهد حضور ورزشکاران استان‌های دیگر در این شهر و بهره‌مندی از این فضای معنوی باشیم و زمینه برگزاری مسابقات را در این استان فراهم کنیم و مدیرکل جدید ورزش و جوانان قم پیگیر این مسئله خواهد بود.

وی ابراز داشت: از استاندار قم به دلیل حمایت‌ها و همراهی‌های ارزشمندشان تشکر می‌کنم و امید است با این حمایت‌ها شاهد شکوفایی امور ورزش و جوانان در قم باشیم.

احمدی تصریح کرد: حمایت همه مدیران استان قم و به خصوص آقایان بنایی و اسماعیلی و یاری و همه عزیزان می‌تواند به توسعه امر خطیر ورزش و رسیدگی به جوانان کمک کند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی وزیر ورزش و جوانان یادآور شد: از ورزشکاران و پیشکسوتان استان قم تقدیر داشته و امید است با همدلی زمینه ساز شکوفایی و رشد مطلوب ورزش و جوانان در قم باشیم.

وی افزود: از زحمات آقایی جهان بینی در طول مسئولیت خود تقدیر کرده و مراتب سپاس وزیر ورزش را به وی تقدیم می‌کنم و قرار نبود این مدیر سنگر خود را ترک کند و به خواست خودشان این اتفاق افتاد و جای خرسندی است که این مدیر فرصت خدمت را به مدیران دیگر می‌دهد و امید است در جهت امور ورزش جوانان را همکاری کنند و آقای عابدی نیز بتواند این حرکت را ادامه دهد.

احمدی بیان کرد: توسعه ورزش بسیار سخت و دشوار است و انتظار از این حوزه روز به روز بیشتر می‌شود و فقط یک مدیر نمی‌تواند در این باره پاسخگو باشد.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی وزیر ورزش و جوانان عنوان داشت: مردم به ورزش علاقه دارند و خواهان افتخارات زیادی در این بخش هستند، شرایط باید اندکی آسان‌تر شود و امکانات ورزشی نیز به نسبت آن توسعه یابد.



