قاچاق کالا باعث از بین رفتن فرصت های اشتغال مولد در کشور شده است

به گزارش خبرنگار مهر، "علی اصغر طهماسبی" ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: جمهوری اسلامی ایران با 15 کشور دارای مرزهای آبی و خاکی طولانی است و همین دلیل، آسیب پذیری کشور را در مقابل پدیده شوم قاچاق کالا و ارز افزایش می دهد.

وی با بیان این که، قاچاق کالا ارتباط مستقیمی بر روی زندگی مردم و حتی روح و روان افراد جامعه خواهد داشت، گفت: افت تولیدات صنعتی و به دنبال آن پیچیده تر شدن مشکل بیکاری و از بین بردن فرصتهای سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال مولد، از دیگر آثار سوء قاچاق کالا در کشور است.



وی خاطرنشان کرد: تفاوت قیمت کالاها، تفاوت قیمت ارز در داخل و خارج از کشور، سیاستهای بازرگانی حمایتی و محدود کننده ، وجود مرزهای زمینی و دریایی طولانی و عدم نظارت کافی، از مهمترین علل قاچاق کالا و ارز در کشور است.



معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار با بیان اینکه تقاضای کالاهای خارجی به دلیل عدم تبلیغات مناسب کالای ایرانی و فرهنگ مصرفی جامعه سرچشمه می گیرد، افزود: تولید کنندگان داخلی باید کالاهای خود را از نظر زیبایی، نوآوری، طراحی، رنگ و کیفیت به استانداردهای کالاهای مشابه خارجی برسانند و از طرفی باید اطلاع رسانی و تبلیغات مناسبی پیرامون حمایت و استفاده مردم از تولیدات داخلی صورت بگیرد.



وی با اشاره به نامگذاری سال 93 به عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گفت: کشور برای توسعه و پیشرفت همه جانبه نیاز به تقویت اقتصاد و مشارکت مردمی دارد، از اینرو مقام معظم رهبری برای بهبود وضعیت اقتصادی و حمایت از تولیدات داخلی طی سالهای اخیر همواره بر مسآله اقتصاد و حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط مردم تأکید داشته اند.



طهماسبی اضافه کرد: شما اگر بهترین اقتصادها را داشته باشید اما فرهنگ آنرا نداشته باشید راه را به بیراهه خواهید رفت از اینرو مقام معظم رهبری در نامگذاری سال 93 فرهنگ را مقدم بر اقتصاد می دانند.



وی با بیان اینکه باید خرید کالای ایرانی را افتخار بدانیم خاطرنشان کرد: از تمامی هم استانیهای عزیز تقاضا داریم تا نسبت به خرید کالاهای ایرانی اهتمام بیشتری داشته باشند و استفاده از کالاهای ایرانی را جزو اولویتهای زندگی خود قرار دهند.



دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، هماهنگی و تعامل بین نهاد های سیاستگذار، نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی کشور، استقرار نیروهای نظامی و انتظامی در گلوگاهها و راههای ارتباطی نقاط مرزی و از بین بردن نارسایی های موجود در برخورد با قاچاقچیان کالا را از مهمترین راههای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز در کشور ذکر کرد.



طهماسبی در پایان با اشاره به قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور گفت: قانون جدید در 10بند و 77 ماده متناسب با شرایط روز جامعه تدوین شده است و از اعضای کمیسیون تقاضا داریم تا نسبت به مطالعه مجدد قانون جدید اهتمام ورزیده تا نسبت به وظایف قانونی و تعریف شده دستگاهها، اشرافیت کامل داشته باشند.