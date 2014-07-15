گروه های امر به معروف در پیشوا فعال شدند/ تذکر لسانی به روزه خواران و بدحجابان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز دومین مرحله اعزام تیم های تذکر لسانی با محوریت اداره تبلیغات اسلامی و با مصوبه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر پیشوا به اجرا درآمد، در این مرحله گروه های تذکر لسانی متشکل از بسیجیان، به همراه ضابطین قضایی در اماکن عمومی حضور پیدا کرده و به روزه خواران و بدحجابان با زبان نرم تذکر دادند.

حجت الاسلام محمد زوبین در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اظهار داشت: در سالی که رهبر معظم انقلاب بر روی مسائل فرهنگی تاکید فراوان دارند و آن را دغدغه خود می دانند تمام نهادها و مسئولان فرهنگی کشور باید جهت رفع نگرانی های رهبری تلاش کنند.

امر به معروف و نهی از منکر دو واجب فراموش شده در کشور

رئیس تبلیغات اسلامی پیشوا افزود: یکی از مسائلی که همواره مورد تأکید رهبری قرار داشته، اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر است که ایشان از این دو امر به دو واجب فراموش شده یاد کردند که نشان می دهد هنوز جایگاه این دو عمل مهم اسلامی به خوبی در کشور رعایت نشده است.

وی ادامه داد: امروز وظیفه همه مردم و شهروندان است که نسبت به مسائل و ناهنجاری های فرهنگی دغدغه داشته و برای حل مشکلات فرهنگی و اجتماعی تلاش کنند و هر کس در این زمینه کوتاهی کند خسران زیادی را متحمل خواهد شد.

زوبین اضافه کرد: در پی مصوبه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر پیشوا مبنی بر شکل گیری گروه های تذکر لسانی، این گروه با تلاش اداره تبلیغات اسلامی و همکاری بسیجیان شهرستان شکل گرفت که در این راه ضابطین قضایی نیز همراهی لازم را با گروه های تذکر لسانی داشتند.

اجرای فرایض الهی در جامعه باید به فرهنگ تبدیل شود

وی متذکر شد: این گروه با حضور در معابر، اماکن عمومي و مراکز تجاري نسبت به اجرايي کردن اين فريضه الهي اقدام کردند که ارائه تذکر لساني به مصاديق منکرات از جمله بدحجابي وروزه خواري محور وظايف اين گروه بود.

این مسئول عنوان کرد: این گروه ها تا پایان ماه مبارک رمضان در چندین مرحله با حضور در خیابانها و اماکن عمومی اقدام به اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر می کنند که امید است تلاش های صورت گرفته به عنوان یک فرهنگ در طول سال ادامه داشته باشد.

گفتني است اولين مرحله اجرايي تذکر لساني در هفدهم تيرماه سال جاري توسط تبليغات اسلامي پيشوا برگزار شد.