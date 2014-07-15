اعضای شورای شهر تبریز دخالتی در امور شهردار ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: هرجایی که لازم شد مشورتی از سوی اعضا به شهردار داده می شود اما هیچگاه سعی نکرده ایم شهردار را تحت فشار قرار دهیم یا دخالتی در حوزه کاری وی انجام دهیم.

وی ادامه داد: هرکدام از این دو نهاد در جایگاه خود مشغول به کار بوده و هیچ کدام سعی در دخالت در حوزه کاری دیگری ندارند بلکه تنها ارائه نقطه نظرات از وظایف شورای شهر است.

دبیری در مورد پروژه قطار شهري تبريز گفت: در مورد قطار شهري تبريز بر خلاف انتقادات در خصوص راه اندازی نشدن آن، هم اکنون خوشبختانه مترو تبریز در مرحله تست قرار داشته و در آينده نزديك شاهد راه اندازي آن خواهيم بود.

وی با بیان اینکه تصويب دريافت الي سي داخلي از بانك شهر به مبلغ دو هزار ميليارد تومان از جمله مصوبات شورای شهر بوده است، گفت: همچنین حل مشكلات كارگران شركتي، تعيين نرخ تاكسيراني ، بررسي و تصويب پروژه هاي مشاركتي، تصويب ميزان مشاركت شهرداري و بخش خصوصي در پروژه لاله پارك و تصويب خريد اوراق مشاركت تا سقف 500 ميليارد تومان و تصويب شيوه نامه سرمايه گذاري از ديگر عملكرد هاي شوراي شهر تبریز است.

رئیس شورای شهر تبریز در پایان تصریح کرد: هم اکنون جامعه ما به نشاط و اميد نياز مبرمي دارد و بهتر است در جهت اميدوار نمودن جامعه و ايجاد نشاط و اميد در ميان شهروندان فعاليت کرد که در این میان نقش رسانه ها غیرقابل انکار است.