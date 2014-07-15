به گزارش خبرنگار مهر، جمیل حق پرست ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: شعبه تأمین اجتماعی سیاهکل که در سال 92 تأسیس شده 488 کارگاه را در محدوده فعالیت خود زیرپوشش قرار داده است.
وی با بیان اینکه این شعبه به چهار هزار و 51 بیمهشده اصلی و 812 مستمری بگیر خدمات ارائه میدهد، اظهار داشت: در حال حاضر دو هزار و 588 نفر بیمه اجباری، 302 بافنده، 138 راننده، 119 کارگر ساختمانی، 10 زنبوردار و 125 مقرری بگیر از 18 نوع خدمت سازمان تأمین اجتماعی بهرهمند هستند.
مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه 435 بازنشسته، 49 ازکارافتاده و 328 بازمانده در جامعه هدف زیر پوشش این سازمان هستند، ادامه داد: بر این اساس 10 هزار و 674 نفر از جمعیت شهرستان سیاهکل از خدمات تأمین اجتماعی استفاده میکنند.
وی با تأکید بر اینکه تعداد بیمهشدگان اسفندماه سال گذشته تا خرداد ماه امسال 19 درصد افزایش یافته است، گفت: این افزایش تعداد بیمهشدگان از بزرگ ترین شاخصهای عملکردی استقرار شعبه تأمین اجتماعی سیاهکل است.
حق پرست به تعهدات بلندمدت تامین اجتماعی سیاهکل در سه ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و افزود: پرداخت انواع مستمریهای بازنشستگی، بازماندگان و ازکارافتادگی شش میلیارد و 200 میلیون ریال، تعهدات کوتاهمدت مانند انواع کمک هزینهها و غرامت ها به بیمهشدگان 66 میلیون و با 700 هزار ریال و مقرری بیمه بیکاری به 105 نفر 805 میلیون ریال از جمله این تعهدات است.
