90 باند مواد مخدر در ایلام متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی دولتی ظهر سه شنبه در جلسه شورای مواد مخدر استان اظهار داشت: استان ایلام از استانهای کمتر آسیب پذیر است در حوزه اعتیاد است و با برنامه ریزی دقیق علمی بخش عظیمی از مشکلات استان در حوزه اعتیاد مرتفع می شود.

وی افزود : روش های پیشگیرانه در مقابله با اعتیاد باید در دستور کار دستگاه های مرتبط قرار بگیرد.

سردار دولتی به آمارو ارقام جالبی در خصوص وضعیت اعتیاد در استان اشاره کرد و گفت : استان ایلام در زمینه مواد مخدر بیست و سومین استان کشور است.

سردار دولتی فرمانده انتظامی استان در خصوص کشفیات مواد مخدر سه ماهه اول امسال گفت: تاکنون90 باند مواد مخدر با 444 نفر دستگیر شده اند.

سردار دولتی در ادامه برخورد با خرده فروشان مواد مخدر را از اولویت های پلیس در سال جاری خواند و گفت: در سه ماهه اخیر تعداد زیادی از سوداگران مرگ شناسایی و دستگیر شده اند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: طی چندین عملیات پلیسی در اجرای طرح های پاکسازی نقاط آلوده،باندهای تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح استان شناسایی و متلاشی شده اند.