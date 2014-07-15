ابراهیم پشتکوهی درباره فعالیتهای گروه تئاتر «تیتووک» به خبرنگار مهر گفت: به تازگی فضایی را برای تمرین تئاتر در تهران مهیا کردهایم که هم آثار گروه و هم آثار گروههای دیگر تئاتری که متقاضی باشند، در این مکان تمرین شوند.
وی تأکید کرد: تلاش ما این است که این فضاهای خصوصی در تئاتر رونق پیدا کنند. مانند سایر گروههای تئاتری، ما زمان کافی برای تمرین تئاتر نداشتیم و همین امر باعث شد تا گروه «تیتووک» به فکر تأمین فضایی خصوصی برای تمرین گروههای تئاتری بیفتد.
این کارگردان تئاتر ادامه داد: خوشبختانه استقبال گروههای تئاتری در این مدت زمان کوتاهی که پلاتوی مدنظر راهاندازی شده، خوب بوده است.
پشتکوهی درباره فعالیتهای دیگر گروه «تیتووک» در زمینه تولید و اجرای تئاتر در سال جاری گفت: قرار است آبانماه سال جاری نمایش «وقتی ما برگردیم دو پای آویزان مانده است» را در تالار حافظ در قالب اجرای عمومی روی صحنه ببریم.
سرپرست گروه «تیتووک» هرمزگان یادآور شد: این نمایش را 16 سال پیش در هجدهمین جشنواره تئاتر فجر روی صحنه بردیم که به عنوان اثر برگزیده آن جشنواره شناخته شد. حالا پس از 16 سال قصد داریم بار دیگر این نمایش را اجرا کنیم.
وی درباره گروه بازیگران این اثر نمایشی افزود: تعداد کمی از بازیگران «وقتی ما برگردیم دو پای آویزان مانده است» که در اجرای 16 سال پیش حضور داشتند، میتوانند در اجرای مجدد اثر همراه باشند و در حال انتخاب بازیگران دیگر هستیم که به زودی مشخص میشوند.
ابراهیم پشتکوهی پیش از این آثاری چون «تنها سگ اولی میداند چرا پارس میکند مکبث» و «مثل آب برای شکلات» را روی صحنه برده است. وی به همراه گروه «تیتووک» اجراهایی بینالمللی هم داشتهاند.
سرپرست گروه «تیتووک» هرمزگان با اشاره به راهاندازی پلاتویی برای تمرین آثار این گروه و همچنین گروههای تئاتری دیگر، از اجرای نمایش «وقتی ما برگردیم دو پای آویزان مانده است» در تالار حافظ در آبانماه سال جاری خبر داد.
ابراهیم پشتکوهی درباره فعالیتهای گروه تئاتر «تیتووک» به خبرنگار مهر گفت: به تازگی فضایی را برای تمرین تئاتر در تهران مهیا کردهایم که هم آثار گروه و هم آثار گروههای دیگر تئاتری که متقاضی باشند، در این مکان تمرین شوند.
نظر شما