  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۲۱

سیدی خبر داد:

صرف 11 میلیارد ریال برای خرید تجهیزات بخش درمان آذربایجان شرقی/ ساخت درمانگاه های جدید در عجب شیر و هشترود

صرف 11 میلیارد ریال برای خرید تجهیزات بخش درمان آذربایجان شرقی/ ساخت درمانگاه های جدید در عجب شیر و هشترود

تبریز- خبرگزاری مهر: مدیر درمان اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی از هزینه 11 میلیارد ریالی صورت گرفته برای خرید تجهیزات پزشکی بخش درمان استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن سیدی ظهر سه شنبه در دیدار کارکنان اداره کل بهزیستی و تامین اجتماعی با استاندار آذربایجان شرقی با بیان این مطلب اظهار داشت: در 9 شهرستان آذربایجان شرقی مراکز  درمان وجود دارد و برای توسعه بخش درمان قرار است در شهرستان های عجب شیر و هشترود نیز درمانگاه های جدید احداث شود. 

وی با اشاره به فعالیت حدود دو هزار و 20 نفر در بخش درمان آذربایجان شرقی گفت: سال گذشته در این استان دو هزار و 357 نفر از خدمات درمان غیر مستقیم بهره مند شده اند و 20 هزار و 48 هزار نفر نیز مورد عمل جراحی قرار گرفته اند.

مدیر درمان اداره کل تامین اجتماعی آذربایجان شرقی در پایان با بیان اینکه برای خرید تجهیزات پزشکی در بخش درمان استان 11 میلیارد ریال هزینه شده است، به طرح های اجرا شده در بیمارستان های تبریز نیز اشاره و تصریح کرد: اجرای طرح زایمان در بیمارستان 29 بهمن و طرح بهداشت در بیمارستان عالی نسب تبریز اجرا شده است و در آینده ای نزدیک شیفت شب دیالیز بیماران نیز در بیمارستان 29 بهمن تبریز فعال خواهد شد.

کد مطلب 2332206

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها