کاشت چغندر قند در اراضی کشاورزی استان قزوین پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جلیلوند ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: طبق پیش بینی های صورت گرفته از این میزان سطح؛ بیش از 110 هزار تن محصول برداشت شود.



وی افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده توسط بخش کشاورزی و صنعت سطح زیر کشت در سال جاری نسبت به سال گذشته 85 درصد رشد داشته که با استمرار حمایت بخش های مذکور شاهد افزایش سطح زیر کشت در سالهای آتی خواهیم بود.



جلیلوند کاهش هزینه های تولید را یکی از اهداف مهم مدیریت زراعت استان و عملیات برداشت را یکی از مراحل پرهزینه این محصول استراتژیک ذکر کرد.



وی، سطح زیر کشت با آرایش 50 سانتیمتری در استان را برای توسعه برداشت مکانیزه 902 هکتار برآورد کرد.



مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تاکید کرد: در سال جاری سه دستگاه کمباین برداشت چغندر قند محصول تولیدی زارعین را در این سطوح برداشت خواهند کرد که این امر باعث کاهش هزینه برداشت به یک سوم برداشت دستی و صرفه جویی در زمان برداشت و کشت به موقع محصولات پاییزه خواهد شد.



جلیلوند شهرستانهای بویین زهرا و البرز را مناطق عمده تولید محصول چغندر قند استان قزوین بر شمرد.

وی؛ در سال زراعی جاری دو نفر کارشناس کشاورزی با هدف اجرای پروژه های مدیریت جامع مزارع چغندر قند در سطح 300 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان بویین زهرا و البرز جذب شدند.



این مسئول خاطر نشان کرد: نرخ خرید تضمینی چغندرقند در سال جاری دو هزارو 400 ریال "شامل بهاء محصول و کمک کرایه" است.



برداشت کلزا از مزارع کشاورزی استان قزوین



مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: برداشت کلزا در سطح دو هزارو 600 هکتار از اراضی کشاورزی این استان در حال پایان است.



جلیلوند با اشاره به شرایط نامساعد جوی و وقوع پدیده سرمازدگی و خشکسالی پیش بینی کرد: در سال زراعی جاری از این میزان سطح زیر کشت بیش از چهار هزارو 200 تن کلزا در سطح استان برداشت شود.



وی شهرستانهای آبیک، البرز و قزوین را از مناطق عمده تولید محصول کلزا استان بر شمرد و افزود: عملیات برداشت این محصول در سطح استان از اواخر خرداد ماه آغاز و تا اواسط مرداد ماه سال جاری ادامه دارد.



جلیلوند اظهارداشت: در سال زراعی گذشته چهار نفر کارشناس کشاورزی در قالب اشخاص حقیقی با هدف اجرای پروژه های مدیریت جامع مزارع کلزا در سطح 600 هکتار از اراضی کشاورزی استان جذب شدند.



وی با اشاره به تشکیل ستاد برداشت غلات پاییزه و کلزا تاکید کرد: شش نفر کارشناس زراعت به منظور نظارت بر 500 کمباین بومی و مهاجر به منظور کاهش ضایعات در زمان برداشت گندم، جو و کلزا جذب و مشغول فعالیت در سطح مزارع هستند.



این مسئول خاطر نشان کرد: قیمت خرید تضمینی محصول کلزا به ازای هر کیلو گرم 19 هزار ریال است که 5 مرکز خرید تعاونی روستایی در سطح استان در امر خرید محصول کشاورزان فعال است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: تا کنون حدود1500 تن محصول از بهره برداران استان خریداری شده است.