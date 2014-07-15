درجه شهرداری "گمیش تپه" از سوی وزارت کشور به شش ارتقا پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: وزارت کشور در نامه‌ای با ارتقای درجه شهرداری گمیش تپه موافقت کرد و بر این اساس شهرداری گمیش تپه با یک درجه ارتقاء از درجه 5 به 6 ارتقا یافت که این امر از سوی وزارت کشور و با بررسی های کارشناسی انجام شده است.

وی بیان کرد: در این نامه که به امضای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رسید ذکر شده است: بنابر بررسی های به عمل آمده و مستند به ضوابط تعیین شده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور از اول تیرماه 93 ارتقای آن شهرداری مورد تصویب قرار گرفت تا ملاک عمل قانونی قرار گیرد.



چراغعلی گفت: رتبه و درجه بندی شهرداریها با فاکتورهایی مانند تخصیص برخی اعتبارات ملی و استانی ، تاثیر در توسعه شهرستان ( مرکزیت استان ) بعنوان یک شاخص، قدرت مانور بیشتر شهرداری در صدور مجوزات ساختمانی وفروش تراکم، بهبود وارتقاء چارت سازمانی و افزایش سرانه خدماتی، توسعه سازمانهای مستقل در شهرداری همچون حمل ونقل و... سنجیده می شود.



مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همچنین با ابراز خرسندی از موافقت وزارت کشور این تحول را مبنای تغییرات مثبت بعدی ارزیابی کرد و بیان داشت: هر چه درجه شهرداری یک شهر بالاتر باشد از بودجه‌ی بیشتری برخوردار خواهد بود و امکان اجرای طرح های عمرانی فراهم تر خواهد شد و امیدواریم این اتفاق مبارک منجر به پیشرفت و توسعه شهری بیشتر شهر گمیش تپه شود.



وی در خاتمه یادآور شد: بنابر قانون ، شهرداری های کشور به 12 درجه تقسیم بندی شده اند و بر اساس آن شهری که به درجه 11 ارتقا یابد جزء کلان شهرهای ایران محسوب خواهد شد و از مزایای کلان شهرها بهره‌مند خواهند شد و امیدواریم روزی شاهد آن باشیم که شهرهای استان نیز از توسعه شهری در حد کلان شهرهای ایران برخوردار باشد.