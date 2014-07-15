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۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۱۷

چراغعلی:

درجه شهرداری "گمیش تپه" از سوی وزارت کشور به شش ارتقا پیدا کرد

درجه شهرداری "گمیش تپه" از سوی وزارت کشور به شش ارتقا پیدا کرد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گلستان از ارتقای درجه شهرداری گمیش تپه خبر داد و گفت: شهرداری گمیش تپه با یک درجه ترفیع از درجه پنج به درجه شش ارتقا پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: وزارت کشور در نامه‌ای با ارتقای درجه شهرداری گمیش تپه موافقت کرد و بر این اساس شهرداری گمیش تپه با یک درجه ارتقاء از درجه 5 به 6 ارتقا یافت که این امر از سوی وزارت کشور و با بررسی های کارشناسی انجام شده است.

وی بیان کرد: در این نامه که به امضای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رسید ذکر شده است: بنابر بررسی های به عمل آمده و مستند به ضوابط تعیین شده از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور از اول تیرماه 93 ارتقای آن شهرداری مورد تصویب قرار گرفت تا ملاک عمل قانونی قرار گیرد.

چراغعلی گفت: رتبه و درجه بندی شهرداریها با فاکتورهایی مانند تخصیص برخی اعتبارات ملی و استانی ، تاثیر در توسعه شهرستان ( مرکزیت استان ) بعنوان یک شاخص، قدرت مانور بیشتر شهرداری در صدور مجوزات ساختمانی وفروش تراکم، بهبود وارتقاء چارت سازمانی و افزایش سرانه خدماتی، توسعه سازمانهای مستقل در شهرداری همچون حمل ونقل و... سنجیده می شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همچنین با ابراز خرسندی از موافقت وزارت کشور این تحول را مبنای تغییرات مثبت بعدی ارزیابی کرد و بیان داشت: هر چه درجه شهرداری یک شهر بالاتر باشد از بودجه‌ی بیشتری برخوردار خواهد بود و امکان اجرای طرح های عمرانی فراهم تر خواهد شد و امیدواریم این اتفاق مبارک منجر به پیشرفت و توسعه شهری بیشتر شهر گمیش تپه شود.

وی در خاتمه یادآور شد: بنابر قانون ، شهرداری های کشور به 12 درجه تقسیم بندی شده اند و بر اساس آن شهری که به درجه 11 ارتقا یابد جزء کلان شهرهای ایران محسوب خواهد شد و از مزایای کلان شهرها بهره‌مند خواهند شد و امیدواریم روزی شاهد آن باشیم که شهرهای استان نیز از توسعه شهری در حد کلان شهرهای ایران برخوردار باشد.

کد مطلب 2332208

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