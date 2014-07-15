افتتاح بیش از یک هزار واحد مسکونی برای مددجویان بهریستی اصفهان در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شاهزیدی پیش از ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت گرامیداشت هفته‌ بهزیستی برگزار شد با اشاره به فعالیت 8 دفتر اصلی مشارکت‌های مردمی در سطح استان اصفهان اظهار داشت: این دفاتر در طول سال اقدام به جذب مشارکت‌های نقدی، غیر نقدی و خدماتی مردم در خصوص خدمت بگیران سازمان بهزیستی استان اقدام می‌کنند.



وی با بیان اینکه کاریابی و اشتغال و مسکن مددجویان بهزیستی از طریق دفتر مشارکت‌های مردمی این سازمان پیگیری می‌شود، افزود: دفاتر مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی استان اصفهان شامل بخش‌های دولتی و خصوصی می‌شوند که در این راستا در استان اصفهان 82 مجتمع خدمات بهزیستی روستایی و 13 مجتمع خدمات بهزیستی خصوصی در سطح استان اصفهان داریم.



معاون امور مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی استان اصفهان در ادامه با اشاره به بحث اشتغالزایی برای معلولان زیر نظر بهزیستی در سطح استان اصفهان گفت: بر اساس مصوبه‌ی کارگروه اشتغال سهم اشتغال مددجویان بهزیستی استان اصفهان چهار هزار و 133 نفر بوده است که به صورت 100 درصد محقق شده است.



وی با بیان اینکه تسهیلات اشتغال مددجویان بهزیستی استان اصفهان در سال گذشته 20 میلیارد تومان برآورد شده است، ادامه داد: یک میلیارد و 100 میلیون تومان از این تسهیلات به صورت بلاعوض به مددجویان تخصیص یافته است.



شاهزیدی با انتقاد از عدم توجه دولت به اشتغال معلولان استان اصفهان گفت: بر اساس قانون باید 3 درصد از ظرفیت استخدام استان در سال گذشته به معلولان اختصاص می یافت که متاسفانه تنها 9 نفر در سال گذشته در سطح استان اصفهان در این زمینه همکاری داشته اند.



وی به افتتاح یک هزار و 334 واحد مسکونی برای خدمت بگیران سازمان بهزیستی استان اصفهان در سال گذشته اشاره کرد و افزود: این تعداد واحد مسکونی با جذب اعتبار 15 میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.



معاون امور مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه در سال گذشته 17 میلیارد و 700 میلیون تومان به صورت نقدی، غیر نقدی و خدماتی در دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی استان اصفهان جذب شده است، افزود: این میزان کمک از طریق یک هزار و 920 دفتر در سطح استان که اغلی خصوصی بوده و تنها 13 درصد از آنها دولتی است ، جمع آوری شده‌اند.



وی در ادامه به اجرای طرح ضیافت مهر در سازمان بهزیستی استان اصفهان ویژه مددجویان بهزیستی استان اشاره کرد و بیان داشت: این طرح در 24 شهرستان استان اجرایی خواهد شد که افطاری دادن و توزیع سبد کالای گرم و خشک نیز از دیگر بخش‌های این طرح است.