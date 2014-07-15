افزایش کنترل سرعت در سفرهای تابستانی/ ارسال 650 هزار ركورد ثبت تخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، نماينده سازمان راهداري و حمل ونقل جاده‌اي كه در نشست كارگروه ويژه كميسيون ايمني راه‌ها سخن مي گفت، اظهار داشت: مركز مديريت راه ها و سيستم هاي مديريت هوشمند براي سفرهاي تابستاني بعد از ماه مبارك رمضان در آمادگي كامل به سر مي برند و طي تفاهم به عمل‌آمده با پليس راهور ناجا، دوربين‌هاي كنترل سرعت و ثبت تخلفات در شبكه راه‌ها فعال‌شده و اطلاعات ثبت‌شده براي اقدامات بعدي به پليس راهور ارسال خواهد شد.

وي بيان كرد: با فعال‌سازي دوربين‌هاي كنترل سرعت و ثبت تخلفات در دوره بهره برداري 650 هزار ركورد ثبت شده تخلفات به پليس ارسال شد. اين مقام مسئول يادآور شد: هفت استان كشور 50 درصد تلفات عابران پياده را در سوانح رانندگي به خود اختصاص داده اند. همچنين ميزان سوانح وانت بارها و موتورسوارها نيز در اين استان ها بالا است.

وي افزود: بنابراين گزارش 30 درصد تلفات تصادفات عابرين پياده اين استانها در 10 كيلومتري مبادي ورودي شهرها (محل تداخل جريان ترافيك برون‌شهري و درون‌شهري- حاشيه شهرها) هفت استان كشور اتفاق مي‌افتد كه لازم است با يكپارچگي حوزه راه و شهرداري‌ها ساماندهي ورودي اين شهرها در اولويت قرار گيرد.

همچنين در اين نشست دبير كميسيون ايمني راه‌ها با اشاره به برنامه‌هاي اعلام شده هلال احمر و مركز امداد و فوريت‌هاي پزشكي براي سفرهاي تابستاني خواستار ارائه برنامه مشترك و هماهنگ حوزه بهداست و درمان و جمعيت هلال احمر در سفرهاي تابستاني به كميسيون ايمني راه ها شد.

محمود سالمي با اشاره به ابلاغيه وزير راه‌ و شهرسازي (رئيس كميسيون ايمني راه‌ها) و وزارت كشور به استانداران در خصوص برنامه‌ريزي براي سفرهاي تابستاني، تصريح كرد: استانداري‌ها جلسات كميسيون ايمني راه ها را تشكيل داده و برنامه هماهنگ دور دورم سفرهاي تابستاني را تهيه كنند.

در اين نشست در خصوص بررسي، جمعبندي و هماهنگي برنامه‌هاي مربوط به دور دوم سفرهاي تابستاني، ارتقاي ايمني كاربران آسيب‌پذير (عابران پياده و موتورسواران) در حاشيه راه ها و طرح نظارت و بازرسي فني حمل‌ونقل عمومي با همكاري سازمان ملي استاندارد و سازمان راهداري بحث و بررسي صورت گرفت.

ذكر اين نكته ضروري است كه تا پايان سال گذشته 580 دوربين نظارتي، 1200 دستگاه ترددشمار، 370 دوربين كنترل سرعت، 200 تابلو پيام نما و سرعت نماي متغير در جاده‌ها نصب شده و همواره سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي سعي در فراهم آوردن بستر مناسب براي بهره‌گيري از تجهيزات هوشمند در حمل ونقل جاده‌اي داشته است.