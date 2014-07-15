باور به توانمندی های داخلی مولفه مهم اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی خادمی پیش از ظهر سه شنبه در نشستی با فرماندهان سپاه فتح استان اظهار داشت: جنس اقتصاد مقاومتی ایرانی، اسلامی، علمی و بومی است و تکیه بر توانمندی های داخلی دارد و کارکرد آن مقاومت پذیری در برابر تهدیدات بیرونی است.

خادمی اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری، تقویت ساختارها و نهادهای موجود اقتصادی با یک منظومه فکری و نگاه توسعه گری و برنامه ریزی شده است که بهترین مسیر برای برون رفت و گذر از مشکلات اقتصادی است.

وی بیان کرد: فرآیند اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی بومی که روند رو به رشدی با کمترین ضریب آسیب پذیری اقتصادی در کشور را داشته باشد و به سیستمی تبدیل شود که جوابگوی نیازهای مردم و تضمین کننده توسعه و پیشرفت همه جانبه شود.

وی تحقق چنین اقتصادی با تلاش وابتکار همه صاحب نظران در کنار ایجاد امنیت و استفاده از همه ظرفیت ها برای افزایش تولید واشتغال را ضروری دانست و بیان داشت: در راستای برنامه های اقتصادی، سپاه با داشتن توانمندی بالای مهندسی در برنامه ریزی، کارهای تولیدی وعمرانی سازنده ای را شروع کرده است و به کمک دستگاه های اجرایی در توانمند سازی، عمران و آبادانی و خدمات به مردم همسو و همگام حرکت می کند.

خادمی تاکید کرد: دستگاه های اجرایی استان در راستای سیاست ها و آئین نامه های اقتصاد مقاومتی با هم افزایی توانمندی های سپاه قطعا زودتر و بهتر به نتیجه نهایی می رسند.

استاندار استان نقش سپاه در مقابله با جنگ نرم دشمنان را بسیار مهم دانست و افزود: دشمن اندیشه و فکر جوانان ما را نشانه گرفته و نیاز به تلاش و فعالیت جدی برای مقابله است که سپاه با تحقق وتعمیم تفکر واندیشه بسیجی که برگرفته از اندیشه امام راحل و مقام معظم رهبری است، توانسته در این مسیر هم به شایستگی پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه مردم درعرصه مواجهه با جنگ نرم نیاز به آموزش دارند، اظهار داشت: لازم است بسترهای این آموزش از سوی همگان مهیا شود.

خادمی در پایان از تلاش سردار امیری فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در احداث پروژه های عمرانی و ایجاد فضاهای کار، تولید و اشتغال تقدیر کرد.